דיווח: סגן שר החוץ הטייוואני ביקר בחשאיות לאחרונה בישראל

מקורות לרויטרס: הביקור התקיים החודש • פרנסואה וו ערך את הביקור בתקופה בה מדינתו מחפשת שיתופי פעולה ביטחוניים • בשל לחץ סיני, למדינה מעט יחסים דיפלומטיים רשמיים

דגל טאיוואן, ארכיוןAP Photo/Chiang Ying-ying

סגן שר החוץ של טייוואן, פרנסואה וו, ערך לאחרונה ביקור חשאי בישראל - כך דווח הבוקר (חמישי) ברויטרס. הביקור נעשה, לפי סוכנות הידיעות, בתקופה בה המדינה מחפש שיתופי פעולה ביטחוניים.

מקורות מסרו לסוכנות הידיעות כי וו ביקר בחודש האחרון. בשל לחץ סיני, לטייוואן יחסים דיפלומטיים רשמיים מעטים. כזכור, סין רואה את האי הטייוואני כחלק משטחה ולא כמדינה עצמאית. ישראל באופן רשמי מכירה בבייג'ינג, ודיפלומטים מטעם טייוואן ממעיטים להגיע לביקור מדיני באזור.

עם זאת, טייוואן רואה בישראל שותפה דמוקרטית חשובה והציעה תמיכה לאחר מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר המלחמה שהגיעה לאחר מכן.

