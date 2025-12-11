דיווח: סגן שר החוץ הטייוואני ביקר בחשאיות לאחרונה בישראל

סגן שר החוץ של טייוואן, פרנסואה וו, ערך לאחרונה ביקור חשאי בישראל - כך דווח הבוקר (חמישי) ברויטרס. הביקור נעשה, לפי סוכנות הידיעות, בתקופה בה המדינה מחפש שיתופי פעולה ביטחוניים.

מקורות מסרו לסוכנות הידיעות כי וו ביקר בחודש האחרון. בשל לחץ סיני, לטייוואן יחסים דיפלומטיים רשמיים מעטים. כזכור, סין רואה את האי הטייוואני כחלק משטחה ולא כמדינה עצמאית. ישראל באופן רשמי מכירה בבייג'ינג, ודיפלומטים מטעם טייוואן ממעיטים להגיע לביקור מדיני באזור.

עם זאת, טייוואן רואה בישראל שותפה דמוקרטית חשובה והציעה תמיכה לאחר מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר המלחמה שהגיעה לאחר מכן.