קבוצת ההאקרים האיראנית: פרצנו לטלפון של ראש סגל רה"מ

קבוצת ההאקרים האיראנית חנדלה, הודיעה הבוקר (ראשון) בחשבון ה-X שלה כי הצליחה לפרוץ למכשיר הטלפון הנייד האישי של צחי ברוורמן, המשמש כראש הסגל של רה"מ בנימין נתניהו. הקבוצה כינתה את הפריצה "מבצע שער ביבי: נפילת שומר הסף".

גורם בלשכת ראש הממשלה מסר כי כרגע אין סימנים לפריצה במכשיר הנייד, אך עם זאת הבדיקה נמשכת.

בלשון ההודעה נכתב: "למעגל הפנימי של נתניהו, לכל פקיד שעדיין אוחז באשליית הסודיות - כל סוד שהופקד בידי צחי ברוורמן, ראש הסגל של נתניהו, שומר הסף וכספת כל האמיתות האסורות, פתוחה כעת לרווחה. יש לנו הכל: צ'אטים מוצפנים, עסקאות נסתרות, פינוקים מוסריים וכלכליים מבישים, ניצול לרעה של כוח, סחיטה ותשלומים".

כמו כן איימה רשת ההאקרים כי יחשפו פרטים נוספים על פרשת קטרגייט ועל מעורבותו לכאורה של ברוורמן: "היום, סוף סוף תבינו מה באמת קרה. הקבצים, הקולות, הסרטונים, כל חוט מחייו הכפולים של ברוורמן, כל סוד שקושר את המשטר שלכם ללב השחיתות, עומדים לצוף".

https://x.com/i/web/status/2005160374404813093 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

מוקדם יותר החודש הודיעה הקבוצה כי פרצה לטלפון הנייד האישי של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט. לאחר מכן בנט הודה כי הצליחו לפרוץ לו רק לחשבון הטלגרם, וכי מכשיר הטלפון עצמו לא נפרץ. במסגרת הפריצה נחשפה רשימת אנשי הקשר שלו, וכן הופצו תמונות ושיחות צ'אט - בהן גם תכנים מזויפים, כולל תמונה שלו לצד דוד בן-גוריון.