"לישראל אין ריבונות על אדמה ערבית": סערה בעקבות דבריו של האקבי

שורת מדינות ערביות ומוסלמיות גינו הלילה (בין שבת לראשון) את דבריו של שגריר ארצות הברית בישראל, שאמר שלישראל יש זכות על האדמות "ממצרים ועד נהר הפרת". האקבי, אמר את הדברים בריאיון לאיש הימין הקיצוני טאקר קרלסון.

בין המדינות שגינו את דבריו של האקבי הן סעודיה, מצרים, ירדן, איחוד האמירויות, קטאר ובחריין. בנוסף להם, גם הרשות הפלסטינית גינתה את דבריו. "אנו מביעים את הגינוי הנחרץ בנוגע להצהרותיו של השגריר האמריקני, בהן אמר כי מקובל שישראל תשלוט על שטחי מדינות ערב והגדה המערבית הכבושה", נכתב בהצהרה משותפת למדינות.

כאמור, בריאיון לאיש התקשורת האמריקני טאקר קרלסון, אמר האקבי כי מבחינתו "זה יהיה בסדר" אם ישראל תשלוט על שטחי מדינות ערב, לפי חזון "הארץ המובטחת", הכוללת בה את מרבית המזרח התיכון.

"ישראל היא ארץ שאלוהים נתן לעם שהוא בחר", אמר השגריר האמריקני. המראיין, איש הימין הקיצוני קרלסון, הוסיף ושאל אם מדובר על כל השטח המוזכר בתנ"ך - לו השיב: "זה יהיה בסדר אם ייקחו את הכל".

https://x.com/i/web/status/2025327792506667392 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

שורת המדינות שגינו את דבריו ציינו בהצהרה המשותפת כי "לישראל אין ריבונות על השטחים הפלסטיניים הכבושים או על כל מדינה ערבית אחרת", וקראו להקמת מדינה פלסטינית עצמאית על בסיס גבולות יוני 1967.