טראמפ: "אם איראן תפתח גרעין - הגיהנום ייפתח עליה; ביבי הגזים בביירות"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, סיפק היום (שלישי) שורה של הצהרות במהלך פגישתו הרשמית עם אמיר קטאר, תמים בן חמד אאל ת'אני. טראמפ חשף פרטים על הסכם הגרעין המתגבש עם טהרן, תקף בחריפות את אופן ניהול המלחמה של ראש הממשלה בנימין נתניהו בלבנון, והתייחס למלחמה בין רוסיה לאוקראינה.

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בפתח הפגישה הצהיר טראמפ כי קטאר צפויה להשקיע סכום עתק של למעלה מטריליון דולר בארצות הברית, והחמיא למערכת היחסים שנרקמה עם טהרן: "אנחנו מעריכים את הקשר שיש לנו עם איראן בתקופה הקצרה האחרונה. יש לנו קשר טוב מאוד איתם, האנשים שאנחנו מדברים איתם שם הם הגיוניים, חכמים ולא רדיקלים".

טראמפ התייחס באריכות לסוגיית הגרעין האיראני, עקץ את ממשל אובמה ("הוא שילם להם מיליארדים, אנחנו לא משקיעים שם שום כסף"), והבהיר כי השיג התחייבות מוחלטת מטהרן: "לאיראן אף פעם לא יהיה נשק גרעיני, הם הסכימו לכך ובגלל זה הסכמתי לחתום על ההסכם. אם הם היו משיגים נשק כזה, הם היו מפוצצים הכל ואולי מנסים להגיע אלינו".

הנשיא האמריקני חשף כי במסגרת ההבנות "כל ההר התפרק" (כשהוא מתכוון לאורניום המועשר), והוסיף כי רק לארה"ב ולסין יש את הציוד הנדרש לכך. עם זאת, הוא שיגר איום חריף: "אני לא אפרט מה יהיו ההשלכות אם הם יפרו את ההסכם, רק אגיד שהן יהיו גורליות. הגיהנום ייפתח עליהם. היינו מרוכזים באיראן ובקרוב נסיים עם זה. עשינו עבודה טובה – ייקח להם 15-20 שנה להשתקם מהנזק שנגרם להם".

בנוסף, התייחס טראמפ לשינויים הפוליטיים בתוך איראן ואמר: "אף פעם לא היה אכפת לי מהחלפת משטר, זה לא היה חלק מהתוכנית, אבל זה אכן קרה. דיברנו איתם על זה, האנשים שם נהרגו עם המשטרים הקודמים (במהלך המחאות, בהן נהרגו כ-42 אלף מפגינים)".

אמיר קטאר, תמים בן חמד אאל ת'אני, צינן מעט את ההתלהבות בסיום הפגישה ואמר לטראמפ: "ההסכם בין טהראן לוושינגטון חשוב, אך עדיין יש עבודה לעשות".

ביקורת חריפה על נתניהו: "לא צריך לפוצץ בניין דירות"

חלק משמעותי מדבריו של טראמפ הוקדש לביקורת על ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ועל אופי הפעילות של צה"ל בלבנון. "יש לי קשר טוב עם ביבי, מערכת יחסים מעולה", פתח טראמפ, אך מיד תקף: "לא אהבתי שהוא תקף בביירות. ירו עליו רחפנים והוא שיגר פצצה בתגובה, זה היה יותר מדי. ביבי צריך להיות הרבה יותר אחראי בנוגע ללבנון. ישראל והם נלחמים כבר יותר מדי זמן, ולא צריך לפוצץ בניין דירות שלם בכל פעם שמחפשים מישהו".

טראמפ חשף כי הציע לישראל פתרון חלופי לישראל בגבול הצפון: "הצעתי לישראל שיתנו לסוריה לטפל בחיזבאללה. חיזבאללה הוא בעיה עבור לבנון, זו מלחמה קטנה לעומת איראן, למרות שהוא מרים את ראשו מדי פעם. ארדואן דווקא טוב עם חיזבאללה".

בהמשך, הזכיר טראמפ לנתניהו למי הוא חייב את ביטחונו: "בלי ארצות הברית ובלעדיי, לא הייתה ישראל. אם לא הייתי מתערב, ישראל הייתה מתפוצצת מזמן. ביבי התחנן בפני אובמה בשעתו שלא יעשה את עסקת הטיעון, ואני הייתי זה שסיים אותה. אם לא הייתי עושה זאת, ישראל לא הייתה קיימת עוד".

חזית אוקראינה: "דיברתי עם פוטין וזלנסקי"

לסיום, התייחס טראמפ למלחמה באירופה וחשף כי הוא מפעיל לחץ כבד על שני הצדדים להגיע לפתרון מיידי: "נפגשתי עם זלנסקי והייתה לנו פגישה טובה. רוסיה צריכה לעשות עסקה ולסיים את זה. דיברתי עם פוטין ביום ראשון האחרון, ואמרתי לו בדיוק את אותו הדבר".