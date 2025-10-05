יהדות בריטניה נגד שיקלי: "בשעתנו החשוכה הוא בחר להתעלם"

מועצת המנהיגות היהודית בבריטניה הגיבה הלילה (בין שבת לראשון) לדבריו של שר התפוצות עמיחי שיקלי, שהצהיר על כוונתו לארח בישראל בהמשך החודש את פעיל הימין הקיצוני טומי רובינסון. לדברי המועצה, "טומי רובינסון הוא בריון המייצג את הגרוע מכל בבריטניה. נוכחותו חותרת תחת המאמצים הכנים של אלו הפועלים באמת להתמודד עם הקיצוניות האסלאמית ולטפח לכידות קהילתית".

"השר שיקלי הוכיח כי הוא 'שר תפוצות' רק בתואר - לא במעשיו. בשעה חשוכה זו, הוא בחר להתעלם מדעתם של הרוב המכריע של יהודי בריטניה, הדוחים באופן עקבי וחד-משמעי את רובינסון ואת כל מה שהוא מייצג", נמסר בהודעה.

ביום שישי פרסם שיקלי הודעה בה כתב: "בעקבות מתקפת הטרור הנוראה במנצ’סטר, ישראל והעם היהודי עומדים כתף אל כתף עם בעלות בריתנו בבריטניה. בשם מדינת ישראל, אני גאה לארח את הפטריוט הבריטי טומי רובינסון, שיבקר בישראל באמצע אוקטובר".

"טומי הוא מנהיג אמיץ הניצב בחזית המאבק באיסלאם הקיצוני. בזמן שבו יהודים ברחבי אירופה מתמודדים עם עלייה חדה באנטישמיות, חיוני לחזק את הקשרים עם בעלי ברית המסרבים לשתוק", כתב שיקלי, "הוא הוכיח את עצמו כחבר אמת של ישראל ושל העם היהודי - אדם שאינו חושש לומר את האמת ולהיאבק בשנאה".

טומי רובינסון עמד בראש הפגנות הרבבות לפני כשבועיים בלונדון כנגד מה שמכונה "האיסלמיזציה של בריטניה".