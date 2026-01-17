היום שאחרי בעזה כבר כאן: "נבחרת החלומות" של טראמפ

עוד צעד משמעותי בדרך ליישום השלב השני של ההסכם בעזה הנשיא טראמפ הכריז אמש (שישי) על הרכב ראשוני של מועצת השלום שתנהל את הרצועה. בין השמות הבולטים, פרט לנשיא שיעמוד בראשה, גם שליחו סטיב ויטקוף, חתנו ג'ראד קושנר, מזכיר המדינה מרקו רוביו, ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, עוד חברים בגוף המנהל הם איש העסקים מארק רוואן; נשיא הבנק העולמי אג'אי באנגה; וסגן היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב, רוברט גבריאל.

על פי הודעת הבית הלבן, המועצה תמלא תפקיד מרכי במימוש כל 20 סעיפי תכנית הנשיא באמצעות פיקוח, גיוס משאבים ומעבר של הרצועה מעימות לשלום ולפיתוח.

עוד לפני שהוכרזו שמות מנהיגי המדינות הצפויים להצטרף לוועדה, מסרו מקורות מדיניים כי מנהיגי טורקיה, מצרים, מרוקו, ארגנטינה, בריטניה, גרמניה ואינדונזיה כבר קיבלו הזמנות להצטרף למועצה שתוכרז באופן מלא בשבוע הקרוב בדאבוס שבשוויץ.

עוד הוכרז אמש על הקמת מועצת מנהלים לעזה, גוף ביניים שיעבוד מתחת למועצת השלום ויפקח על עבודת ועדת הטכנוקרטים הפלסטינית. שם כבר בולטת מאוד הנוכחות הטורקית והקטרית - כאשר בנוסף לויטקוף, קושנר ובלייר, יכהנו במועצת המנהלים שר החוץ הטורקי האקן פידאן, והשר הקטארי עלי אל-ת׳וואדי לצד

הגנרל חסן רשאד ממצרים, השרה האמירתית רים אל-האשמי, איש העסקים מארק רואן, שליחת האו"ם לשעבר לעזה סיגריד קאג וגם - נציגות ישראלית בדמות המיליארד ואיש הנדל"ן יקיר גבאי המתגורר בלונדון.

שליח האו"ם לשעבר ניקולאי מלאדנוב ישמש כנציג העליון לעזה, ומה שהוגדר כחוליה המקשרת בשטח בין מועצת השלום לבין ועדת הטכנוקרטים. המועצה הייעודית תסייע, כך על פי הבית הלבן, בקידום ממשל אפקטיבי ובהענקת שירותים ברמה הגבוהה ביותר, לקידום שלום, יציבות ושגשוג לתושבי עזה.

החוליה החסרה ביותר נכון לעכשיו הינו הכח הרב לאומי המיועד לשלוט ברצועה. למרות מאמצים כבירים של הממשל, טרם גובשה רשימת המדינות שתשלח כוחות לעזה וטרם הוגדר המנדט של הכח.

בינתיים, הכריז הבית הלבן כי הגנרל האמריקני ג'ספר ג'פרס יעמוד בראש הכח, זאת, בעוד שוושינגטון עומדת על כך שלא תהיה נוכחות של חיילים אמריקנים על הקרקע בשטח הרצועה.

נוסף על כל אלה, אריה לייטסטון וג׳וש גרינבאום מונו ליועצים בכירים למועצת השלום. חברים נוספים במועצת המנהלים ובמועצת המנהלים יוכרזו בשבועות הקרובים.