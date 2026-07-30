טראמפ: מועצת השלום הגיעה להסכם היסטורי לפירוק מלא של חמאס מנשק

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה (בין חמישי לשישי) כי מועצת השלום לרצועת עזה הגיעה להסכם לפירוק מלא מנשק של חמאס ושל כל הארגונים החמושים ברצועה.

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בפוסט שעלה לרשת Truth נכתב: "זהו צעד עצום בדרך לשלום ולביטחון בני-קיימא. הסכם זה הוא צעד מכריע בדרך לכך שעזה תנוהל סוף סוף בידי ממשלה פלסטינית חדשה, שתעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם מועצת השלום כדי לסייע לעם הפלסטיני. במקביל, ישראל תקבל את הביטחון הראוי לה, כאשר עזה לא תשמש עוד כבסיס למתקפות טרור".

הנשיא האמריקני כתב כי ההסכם ייושם בשלבים מובנים ומתוכננים, כאשר עם השלמת פירוק הנשק צה"ל ייסוג מרצועת עזה, והאחריות לביטחון ברצועה יהיה בידי כוח הייצוב הבינלאומי שיעבוד ביחד עם כוח המשטרה הפלסטיני החדש. בסיום הדברים טראמפ הודה למתווכות, קטאר טורקיה ומצרים.

גורמים מדיניים המעורים בפרטים סיפרו שבמהלך השיחות בקהיר עם המתווכות וחמאס, במועצת השלום הדגישו כי פירוק חמאס וכלל ארגוני הטרור ברצועה והשמדת כלל תשתיות הטרור הם תנאים הכרחיים לקיום ההסכם. גורם נוסף המעורה בפרטים הדגיש כי ישראל לא תיסוג מהקו הצהוב עד שחמאס לא יפורק מנשקו.

הערב דווח במהדורה המרכזית של i24NEWS כי מתנהלים מגעים חיוביים בקהיר, גם בסוגיית פירוק הנשק של חמאס ומסירתה לגורם פלסטיני, כלומר לא לגורם ישראלי. על פי התוכנית, תתבצע העברה הדרגתית של סמכויות לממשלה טכנוקרטית, לצד פירוק והשמדה מקיפים של כל המנהרות, מחסני הנשק ומתקני הייצור ברצועה. בסיום התהליך לא תישאר כל תשתית טרור, ולחמאס לא יהיה כל תפקיד - לא בחזית ולא מאחורי הקלעים במודל חיזבאללה.

כלל אמצעי הלחימה, הכבדים והקלים, יועברו לשליטתה המלאה של הוועדה הטכנוקרטית, בתיאום ובסיוע כוח ייצוב בין-לאומי בהובלת גנרל אמריקני מפיקוד המבצעים המיוחדים. התהליך מושתת על עקרון ההדדיות ומלווה במנגנון פיקוח ואימות קפדני. כפי שציין הגורם המדיני, מפת היישום מתרגמת את תוכנית השלום של הנשיא טראמפ במטרה להביא לעתיד טוב יותר לתושבי עזה ולביטחון לתושבי ישראל.