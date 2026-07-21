"עאון ידרוש נסיגה ישראלית מלאה": טראמפ ונשיא לבנון ייפגשו היום בבית הלבן

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להיפגש היום (שלישי) עם נשיא לבנון ג'וזף עאון בבית הלבן. גורמים דיפלומטיים אמריקנים אמרו הבוקר לעיתון "אל-אח'באר" הלבנוני כי הנשיא עאון מצפה לשמוע מטראמפ התחייבות לנסיגה ישראלית מלאה מלבנון. מקורות נוספים מסרו לעיתון כי "סוגיית שיתוף הפעולה בין לבנון לסוריה סביב פירוק חיזבאללה מנשקו צפויה לעמוד במרכז הפגישה".

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לפי מקורות ששוחחו עם העיתון, וושינגטון פעלה מול ישראל כדי שתיסוג ממספר אזורים בדרום לבנון במסגרת "אזורי הפיילוט", במטרה להעניק לעאון הישג שיוכל להציגו כהוכחה לכך שהמסלול המדיני נושא פרי.

עם זאת, הם הדגישו כי וושינגטון אינה מסתפקת בנסיגה הישראלית בלבד. "בארה"ב מצפים מעאון להתחייב ללוח זמנים ברור לטיפול בסוגיית נשק חיזבאללה, מתוך תפיסה שהשלב הנוכחי מהווה הזדמנות נדירה שלא תחזור".

לפי הדיווח, במהלך הדיונים העלו האמריקנים רעיון חדש על שיתוף פעולה בין לבנון לבין נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בנושא פירוק חיזבאללה מנשקו. "ההצעה מבוססת על ההנחה שחיזבאללה איבד חלק ניכר מיכולותיו הצבאיות והלוגיסטיות לאחר נפילת משטר אסד, וכי שלטונו של א-שרע בסוריה מאפשר לראשונה לנתק את נתיבי האספקה ששימשו במשך שנים להעברת נשק ואמצעי לחימה מאיראן דרך סוריה ללבנון. לפיכך, האמריקנים סבורים כי תיאום בין ביירות לדמשק יכול להקל על פירוק היכולות הצבאיות שנותרו בידי חיזבאללה".