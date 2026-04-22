בישראל בקושי מקבלים עדכונים מארה"ב: "רוב המידע מגיע מהרשת החברתית של טראמפ"

ישראל מקבלת מעט מאוד עדכונים מארצות הברית בימים אלה, ובכירים ישראלים אפילו מתלוננים שהם מקבלים את עיקר העדכונים מהרשת החברתית של הנשיא דונלד טראמפ ומפרסומים בעיתונות. עם זאת יש הבנה שהארכת הפסקת האש היא בכל זאת מוגבלת.

ל-i24NEWS נודע הערב (רביעי) מגורם פקיסטני דרך עיתונאי מקומי, שיש תקווה לחזרה לשיחות בתוך שלושה ימים. במקביל, נושאת המטוסים "פורד" אמורה להגיע חזרה לאזור בעוד שלושה ימים ולכן יש הערכות בישראל שמתכנסים לקראת הימים האלה.

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה בהקשר זה כי "אני לא מתכוונת לקבוע לוח זמנים לנשיא טראמפ. הוא לא עשה זאת, וגם אני לא אעשה זאת. אני יודעת שדיווחו מקורות אנונימיים על כך שהיה אולי מועד אחרון של שלושה עד חמישה ימים - זה לא נכון. הנשיא לא קבע מועד אחרון בעצמו. בסופו של דבר, הוא יכתיב את לוח הזמנים".

אתמול טראמפ הודיע כי הפסקת האש מול איראן תוארך, עד שתוגש הצעה מוסכמת מצד ההנהגה האיראנית והדיונים בנושא יסתיימו.

בתגובה, הטלוויזיה האיראנית פירסמה כי "איראן אינה מכירה בהארכת הפסקת האש, והיא עשויה להתחייב לה או לא בהתאם לאינטרסים הלאומיים שלה". גם יועץ יו"ר הפרלמנט האיראני אמר כי "הארכת הפסקת האש על ידי טראמפ חסרת כל משמעות".

לפי שני גורמים המעורים בפרטים, בצמרת השלטון באיראן מתנהלים ויכוחים קשים בין בכירי משמרות המהפכה לבין הנשיא ויו"ר הפרלמנט, אשר מעוניינים לקדם הסכם. בשלב זה, לא ברור מתי תוגש הצעה איראנית מוסכמת, אך בוושינגטון מדגישים כי הכוחות האמריקניים נותרו בכוננות מלאה עד להכרעה.

בתוך כך, הכתב הפוליטי של i24NEWS, נדב אלימלך, פרסם הערב במהדורה המרכזית כי שרים דורשים מראש הממשלה בנימין נתניהו שייכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני על מנת לקבל הבהרות בנוגע להפסקת האש בלבנון. "זה מצב בלתי נסבל - אסור רק להגיב", אמר אחד השרים.

אחד משרי הקבינט מסר: "הסכמנו בעל כורחנו להפסקת אש, מבלי לדעת מה תנאיה ומה קורה בעת הפרה מצד חיזבאללה".