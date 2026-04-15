גורם בכיר במשרד ההגנה הבריטי נפגש מוקדם יותר השנה לתדרוך עם מושלת רמאללה ליילא ר'נאם, אשר בשנים האחרונות תועדה מקיימת פגישות תכופות עם מחבלים פלסטינים האחראים להריגתם ופציעתם של ישראלים בפיגועים, כך לפי מידע שהגיע ל-i24NEWS.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

היועץ בכיר של משרד ההגנה הבריטי למזרח התיכון וצפון אפריקה, הגנרל אדוארד אהלגרן, נפגש עם מושלת רמאללה, בכירה ברשות הפלסטינית, למה שתואר כ"עדכון ותדרוך על המצב הביטחוני באזור". בחודשים האחרונים היא תועדה מקיימת פגישות תמיכה עם עשרות מחבלים משוחררים שעל ידיהם דם, רובם שוחררו במסגרת עסקאות החטופים האחרונות.

בין היתר, בחודש האחרון היא נפגשה עם בכיר בפת"ח הנחשב לאחד המתכננים המרכזיים של פיגוע הירי הקשה בצומת חלמיש בשנת 2005, שבו נפצעו קשה שני ילדים. בנוסף לתכנון פיגועים, מוחמד דלאישה הורשע בעבירות נשק חמורות.

המושלת נפגשה גם עם קבוצה נוספת של פעילים ששוחררו בעסקאות האחרונות - מחבלים האחראים לשורה של פיגועים, שריצו עונשי מאסר של כ-20 שנה ואף יותר בבתי הכלא בישראל.

בין המחבלים הללו נפגשה המושלת עם מאזן קאדי, שהסיע את המחבל שביצע את פיגוע שוק פירות הים בתל אביב בשנת 2002, שבו נרצחו שלושה בני אדם ונפצעו 35; עם בכיר תנזים עבד אל-באסט שוואבקה, שהיה מעורב במספר פיגועי ירי ללא נפגעים וכן בייצור פצצת מרגמה; ועם פעיל פת"ח מוחמד נחלה, שהיה מעורב בביצוע פיגוע ירי שבו נפצעו שני יהודים.

בתגובה לפניית i24NEWS, דובר שגרירות בריטניה מסר: "איננו מודעים לטענות הספציפיות בנוגע לאנשים עמם נפגשת המושלת ר’נאם. ממשלת בריטניה מקיימת באופן שוטף קשר עם הרשות הפלסטינית ועם מושלי מחוזות פלסטינים. תת-אדמירל אדוארד אהלגרן נפגש עם המושלת ר’נאם בינואר כחלק ממעורבות מתמשכת זו".

i24NEWS

ממועצת יש"ע נמסר בתגובה: "מושלת רמאללה, אשר מקדמת הסתה לטרור ואף נפגשת עם מחבלים באופן קבוע, מציגה בפני גורמים בינלאומיים מציאות הפוכה בה היא מאשימה את ישראל ב״טרור מאורגן״ בזמן שאזרחי ישראל מתמודדים ביהודה ושומרון עם טרור מדי יום".

"גנרל בריטי שנפגש עם אישה שמבקרת ומהללת מחבלים היא חמורה מאוד. לא ייתכן כי גורם רשמי בכיר ממשרד ההגנה הבריטי ייפגש עם גורם שמעודד הסתה לטרור ויישען על תדרוך חד-צדדי כזה. מדובר בפער חמור בין המציאות בשטח לבין האופן שבו היא מוצגת לגורמים בינלאומיים. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה מצבים שבהם גורמים רשמיים בעולם נפגשים עם גורמים שמעודדים לטרור, ומסיתים לטרור", הוסיפו.