במקום חוטובלי: צחי ברוורמן מונה לשגריר ישראל בבריטניה

הממשלה אישרה היום (ראשון) את מינויו של ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו לשעבר, צחי ברוורמן, לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה. ההחלטה אושרה פה אחד, לאחר שנבחנה ואושרה על ידי ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה.

בהחלטה של הוועדה נכתב כי היא "התרשמה שניסיונו המדיני והציבורי של המועמד, אשר נצבר במסגרת תפקידיו הציבוריים על פני העשור האחרון, ובהם תפקידיו כמזכיר הממשלה וכראש הסגל, כמו גם תפקידו כממלא מקום מנכ"ל משרד ראש הממשלה". עוד מהחלטת נציבות שירות המדינה: "תפקידיו אפשרו לו היכרות קרובה ומעמיקה עם הליכים מדיניים בין-לאומיים מורכבים, המהווים ללא ספק כישורים יוצאי דופן".

לאחרונה פרסם לראשונה כתבנו הפוליטי נדב אלימלך כי התיק נגד ברוורמן צפוי להיסגר, הוא חשוד כי ביקש לשנות את מועד השיחה בה נתניהו דיווח על מתקפת חמאס, מהשעה 6:40 לשעה 6:29. חשד נוסף שעמד נגדו, הוא שביקש להוציא פרוטוקולים מדיונים ביטחוניים בממשלות נתניהו ובנט-לפיד.

בנוסף, ל-i24NEWS נודע כי אחד המועמדים להחליפו בתפקיד ראש הסגל של ראש הממשלה הוא נבו כץ, המשמש כעת כיועץ לענייני כנסת. בעבר פורסמו התבטאויות של כץ נגד שרה נתניהו רעיית ראש הממשלה. בין היתר, הוא הוקלט אומר: "היא יורקת מה שאומרים לה".