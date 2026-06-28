הממשלה אישרה פה אחד את ההצעה להכרה ברצח העם הארמני

הממשלה אישרה היום (ראשון) פה אחד את הצעת שר החוץ גדעון סער להכרה ברצח העם הארמני. סער אמר בישיבת הממשלה כי "זה לעולם לא מאוחר מדי לעשות את הדבר הנכון".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

סער הוסיף כי "רצח העם המזעזע הזה, שהתרחש לפני למעלה מ-100 שנה ואין באמת מחלוקת לגבי העובדות ההיסטוריות, כלל רצח של מיליון וחצי נפש והרס של מורשת תרבותית והיסטורית עתיקה. זאת בעיניי החובה המוסרית שלנו כיהודים ובוודאי כמדינת העם היהודי, לקבל את ההחלטה הזאת שקיבלנו היום. אני רוצה להודות לראש הממשלה בנימין נתניהו על הגיבוי ולחבריי, שרי הממשלה, על התמיכה".

ביום חמישי האחרון פורסם כי שר החוץ יביא את ההצעה לאישור הממשלה בישיבה הקרובה. בהצעת ההחלטה נאמר: "על יסוד החובה המוסרית וההיסטורית, תכיר ישראל ברצח העם שבוצע בבני העם הארמני בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית. בהצעה נקבע עוד כי יש לגנות הכחשה, מזעור או עיוות האמת ההיסטורית של אירועים אלה. למרות התיעוד ההיסטורי הנרחב והחד-משמעי, רצח העם הארמני נותר עד היום מושא למסע הכחשה ומזעור ממוסד, ובכלל זה שכתוב מניפולטיבי של ספרי ההיסטוריה, בעיקר מצד טורקיה".