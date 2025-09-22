סין מאיימת על ח"כ מיש עתיד: "הוא ייפול ויתנפץ לרסיסים"

מומלצים -

שגרירות סין בישראל פרסמה אמש (ראשון) פוסט מאיים נגד חבר הכנסת מסיעת יש עתיד, בועז טופורובסקי, לאחר ביקורו בטאיוואן: "אם הוא לא יעצור על סף התהום, הוא ייפול ויתנפץ לרסיסים".

עוד נכתב בהודעה של שגרירות סין נגד טופורובסקי: "אנו מפצירים בח"כ שלא יטעה לחשוב שהוא יכול לפגוע באינטרסים הליבתיים של סין וברגשות הלאומיים של העם הסיני מבלי לשלם מחיר".

הפוסט של השגרירות הסינית מגיע לאחר ביקור שערך ח"כ טופורובסקי בשבוע שעבר בבירת טייוואן, טייפה. טופורובסקי, יו"ר אגודת הידידות הפרלמנטרית ישראל-טייוואן, הוביל משלחת של הכנסת, בהשתתפות חברי הכנסת מיכל שיר סגמן, דבי ביטון, אלי דלל, יעל רון בן משה ושלום דנינו.

המשלחת נפגשה עם נשיא טייוואן, לאי צ'ינגדה, והגישה לו הצהרה עליה חתמו 72 חברות וחברי כנסת, הקוראת לשילוב טייוואן בפורומים בינלאומיים.

בשבוע שעבר סין הודיעה כי היא דוחה את טענותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על כך שהיא מנהלת "מצור מידע" נגד ישראל, והזהירה כי אמירות מסוג זה עלולות לפגוע ביחסים בין שתי המדינות. על פי הדיווח בעיתון "גלובל טיימס", שגרירות סין בישראל פרסמה הצהרה חריפה שבה כינתה את דברי נתניהו "שקריים לחלוטין ומזיקים ליחסי סין-ישראל". דובר השגרירות הוסיף כי "סין מזועזעת מדבריו של המנהיג הישראלי, מודאגת מאוד ומתנגדת להם בתוקף".

עוד נאמר בהצהרה כי "ישראל זקוקה לחוכמה פוליטית ולדיפלומטיה יצירתית, לא רק למבצעים צבאיים ולהפצצות בלתי פוסקות". השגרירות קראה לישראל להיענות לקריאות הבינלאומיות, לעצור את המערכה הצבאית ברצועה, ולהסכים להפסקת אש כוללת שתמנע החרפה נוספת של המשבר ההומניטרי.