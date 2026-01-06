פריצת דרך מול לסוריה? שליח טראמפ: "מערכת יחסים חדשה"

השליח האמריקני טום ברק התייחס היום (שלישי) בראיון ל‑i24NEWS לשיחות המשא ומתן בין ישראל לסוריה ואמר: "התוצאה של השיחות בין בכירים ישראלים וסורים היא פריצת דרך. שני הצדדים מחויבים למערכת יחסים חדשה של שקיפות ושותפות, המרפאה חרטות מן העבר ומאיצה עתיד שיתופי".

במפגש שנערך בתיווך אמריקני, שבו השתתפו משני הצדדים בכירים מדיניים וביטחוניים, הושגה הסכמה על הקמת מנגנון שיתוף מודיעיני משותף. "המנגנון ישרת כפלטפורמה לפתרון מחלוקות, יאפשר שיתוף מודיעין רציף ויפחית מתיחות צבאית", ציין ברק. לדבריו, המנגנון יאויש על ידי נציגים ישראלים, סורים ואמריקנים, חלקם אף באופן וירטואלי, מבסיס במדינה שלישית שאינה ישראל או סוריה.

"ישראל וסוריה גם מתחילות לדון בנושאים אזרחיים - רפואה, חקלאות ואנרגיה - לראשונה בהיסטוריה המודרנית," כך הוסיף השליח האמריקני טום ברק בראיון ל‑i24NEWS. "מתן עדיפות להזדמנויות כלכליות ושגשוג, לצד שיח פתוח, מוביל לשיתוף פעולה משמעותי וארוך טווח".

המשתתפים מהצד הישראלי כללו את שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר, מזכירו הצבאי של ראש הממשלה רומן הופמן ומ"מ ראש המל"ל גיל רייך. מהצד הסורי נרשמו השתתפותו של שר החוץ אסעד שיבאני וראש המודיעין חוסיין סלאמה, ובצד האמריקני נכחו גם השליח סטיב ויטקוף וג'ראד קושנר.

"הממשלה הסורית החדשה הבהירה באופן חד משמעי שאין לה כוונה לוחמנית כלפי ישראל, והיא מבקשת מערכת יחסים המבוססת על כבוד ודו־קיום", ציין טום ברק ל‑i24NEWS. "גם ישראל להוטה לבנות קשרים עם השכנה העתיקה, ומביעה הערכה על כך שהמשטר העוין הוחלף במשטר שמבקש שיתוף פעולה".

גורמים המעורים בשיחות הדגישו כי מדובר בהתקדמות משמעותית, אך הוסיפו כי "הרבה מהנושאים עדיין בתחילת הדרך, ויש עוד עבודה רבה עד להשלמת ההסכמות".