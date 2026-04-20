הוקרה לידיד אמת: הרצוג העניק למיליי את עיטור הנשיא

נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק היום (שני) את "עיטור הנשיא", העיטור האזרחי הגבוה ביותר של מדינת ישראל, לנשיא ארגנטינה חאבייר מיליי. הטקס נערך בבית הנשיא בצל ההכנות ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. הנשיא הרצוג פנה למיליי ואמר: "הערב ניגש כולנו בחיל ורעדה להתייצב לצד המשפחות השכולות, ובשם העם בישראל אני מברך אותך בבואך".

נשיא ארגנטינה הודה על המחווה המרגשת והדגיש את הברית הערכית העמוקה בין שתי המדינות. בדבריו ציין מיליי כי ארגנטינה וישראל פועלות במטרה משותפת לשמור על "להבת החירות" בעולם שבו החשיכה מרחפת כיום מעל עמים רבים. "הידידות בינינו היא סמל לכך שגם בזמנים החשוכים ביותר, הטוב גובר על הרע כל עוד אנו נשארים מאוחדים", הצהיר הנשיא הארגנטינאי.

המפגש בבית הנשיא הוא חלק מביקור ממלכתי, במסגרתו נפגש מיליי גם עם ראש הממשלה נתניהו להשקת "הסכמי יצחק" – מסגרת אסטרטגית להידוק שיתוף הפעולה בין ישראל למדינות אמריקה המושתתות על ערכי המאבק בטרור. בין המדינות נחתמו שורה של מזכרי הבנות בתחומי הבינה המלאכותית והתעופה, כולל פתיחת קו טיסות ישיר של "אל-על". שר האוצר סמוטריץ' אף הכריז על פתיחת קו ביטוח עסקאות ייצוא לארגנטינה בהיקף של 150 מיליון דולר, מהלך שנועד להזניק את השותפות הכלכלית בין המדינות לאחר עשורים.

מיליי פתח את ביקורו ביום ראשון בתפילה בכותל המערבי, זו הפעם השלישית מאז נכנס לתפקידו. שיאו של הביקור צפוי להתקיים מחר בערב, כאשר הנשיא האורח ידליק משואה בטקס הדלקת המשואות הממלכתי בהר הרצל – החלטה שהתקבלה כהוקרה על תמיכתו. נוכחותו של מיליי על הבמה המרכזית בערב יום העצמאות, כשבוע לאחר כניסת הפסקת האש מול חיזבאללה לתוקף, מהווה עדות חיה להערכה הישראלית לעמידתו האמיצה לצד המדינה לאורך חודשי הלחימה ומבצע "שאגת הארי".