שיתוף הפעולה החשאי בין ישראל וסודאן להצלת יהודי אתיופיה

שנת 1984. מלחמות, רעב ומצוקה מאיימים על חייהם של יהודי אתיופיה – קהילה עתיקת-יומין הנאבקת להגיע לארץ ישראל. המסע ארוך, קשה ומסוכן, אך מדינת ישראל נחושה: יהודי אתיופיה לא יישארו מאחור. בסודיות מוחלטת, הרחק מעין הציבור והתקשורת, מתרקמת ברית מפתיעה בין ישראל לבין מדינה שעד אותו רגע נחשבה לאויבת מוחלטת: סודאן.

הסודאנים – בתיווך ארצות הברית והמוסד הישראלי – מוכנים לעצום עין, ולאפשר למבצע החשאי להתרחש בשטחם. אבל המחיר ברור: עשרות מיליוני דולרים במזומן, וחיסיון מוחלט של המבצע. זו עסקת שתיקה מורכבת, אבל חיונית. המוסד הישראלי מקים כיסוי מתוחכם: כפר נופש מזויף בשם "אתר הצלילה בים האדום", סמוך לפורט־סודאן. סוכנים ישראלים, תחת זהות בדויה, מפעילים כפר הנופש שהוא למעשה תחנת ביניים סודית להברחת יהודים לארץ ישראל.

במשך שבועות ארוכים, משפחות יהודיות שחצו ברגל מאות קילומטרים – מאתיופיה לסודאן – נאספות בחשאי במחנות מסתור במדבר. משם, הן מועברות במהירות למטוסים המחכים להם בלילה, תחת מעטה חשיכה." הסיכון אדיר. כל טיסה עלולה להיחשף ולסכן את כל המבצע. אך לילה אחרי לילה, האווירון הישראלי עושה את הדרך החשאית לישראל – ועליו מאות עולים חדשים שזה עתה ניצלו.

אבל המבצע נחשף מוקדם מדי. בינואר הדלפה לתקשורת הבינלאומית גורמת לזעזוע – הממשל הסודאני, תחת לחץ כבד של מדינות ערב, מפסיק מיידית את המבצע. יותר מאלף יהודים נותרים מאחור. למרות הסיום הקשה, מבצע משה נחקק לעד כאחד המבצעים הנועזים והמפתיעים בתולדות מדינת ישראל. כמעט 8,000 יהודים אתיופים הגיעו ארצה בזכות שיתוף פעולה חשאי יוצא דופן בין ישראל, סודאן וארצות הברית – מדינות שהיו באופן רשמי יריבות מרות.

מבצע משה חשף מציאות מדהימה, שבה אויבים יכולים להפוך שותפים, וההיסטוריה יכולה להשתנות ברגע אחד של אומץ ותחכום. יותר מארבעים שנה אחרי, הוא מזכיר לנו שיש רגעים בהם מה שנראה בלתי אפשרי – פשוט מתגשם.