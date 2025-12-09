פרטים חדשים: הלחץ שהוביל לפתיחת מעבר אלנבי | גיא עזריאל

מעבר אלנבי נותר סגור מאז הפיגוע ב-18 בספטמבר שבו נרצחו החיילים סא"ל יצחק הרוש וסמל אורן הרשקו בידי מחבל ירדני שנהג במשאית סיוע. הערב (שלישי), כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח ב"מהדורה המרכזית" כי ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל את הפנייה מוושינגטון לפתוח את המעבר כבר לפני כמה שבועות, וזאת למרות שישראל עומדת ביעד של 600 משאיות סיוע לעזה מדי יום.

בפגישה אתמול עם השגריר האמריקני מייק וולץ, נתניהו מסר את האישור הרשמי על הכוונה לפתוח את המעבר מחדש, אך עוד לפני הפגישה עם נתניהו, וולץ העלה פוסט מתוך המעבר שבו כתב: "אנחנו עובדים קשה כדי לשמור על מעבר אלנבי פתוח לסיוע הומניטרי ומסחר". בפועל, השגריר כבר קיבל את המסרים באשר להחלטה המסתמנת.

בשורה התחתונה, ישראל מעדיפה להתעקש מול ארצות הברית על סוגיות אחרות שנוגעות לשלב ב' בעזה, פירוק חמאס מנשקו והשבת גופתו של החלל החטוף רן גואילי. במקרה הזה הוחלט בכל זאת להעתר לדרישה. עם זאת, נציין כי על פי גורם ביטחוני בוצעו בשבועות האחרונים התאמות ביטחוניות נדרשות בשני הצדדים, הוחמרו נהלי בידוק ואבחון של נהגים ירדנים ושל תכולת המשאיות, וכן הוקצו כוחות אבטחה ייעודיים לאבטחת המעבר.