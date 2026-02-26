זה היום השני והאחרון לביקורו של ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי בישראל. היום (חמישי) הוא ביקר במוזיאון יד ושם, יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. לאחר מכן השניים הגיעו למלון המלך דוד בירושלים לקיום פגישה מורחבת, שבסופה חתמו על מזכר הבנות בנושאים בליטרליים בין המדינות.

במסגרת ההסכמים נחתמו שיתופי פעולה בתחומי חדשנות וטכנולוגיות לחקלאות, שימוש ברחפנים אזרחיים, נתוני לוויין, ניהול השקיה ודישון, הדברה, גידולי חממות והעברת ידע בטכנולוגיות גידול מתקדמות.

כמו כן, שרי החוץ של ישראל והודו חתמו שרי החוץ של ישראל והודו על מזכר הבנות להקמה של מרכז מחקר וחדשנות בתחום החקלאות בהודו. במסגרת הקמת המרכז יתקיימו גם הכשרות למדריכים, חילופי מומחים ושיתופי פעולה אקדמאיים.

בתום טקס החתימה מסרו ראשי הממשלות הצהרות רשמיות. נתניהו אמר בהצהרתו כי השניים יקיימו ישיבה משותפת נוספת בהודו. מודי הודה בהצהרתו על עיטור הכנסת שניתן לו אתמול, ואמר כי הפגישה שקיים עם נתניהו היא "כיוון חדש ודחיפה נוספת לשיתוף פעולה". בתום הטקס נסעו הפמליות של ראשי הממשלות לנמל התעופה בן-גוריון, שם נערך טקס פרידה ממודי לקראת המראתו מישראל.

לפני טקס החתימות על מזכר ההבנות, ראשי הממשלות הגיעו לביקור במוזיאון השואה "יד ושם", בו קיימו טקס זיכרון והניחו זר באוהל יזכור במוזיאון. כמו כן מודי נפגש עם נשיא המדינה יצחק הרצוג במשכן הנשיא, בפגישה הזמין מודי את הרצוג לביקור רשמי בהודו.