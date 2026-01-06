ביקור ישראלי ראשון: דיווח - שר החוץ גדעון סער נחת בסומלילנד

שר החוץ גדעון סער נחת לביקור רשמי בסומלילנד, כך על פי מספר עיתונאים ודיפלומטים מסומלילנד. סער הוא הבכיר הישראלי הראשון שמבקר במדינה מאז שישראל הכירה במדינה האפריקנית, שאינה מוכרת על ידי מדינות אחרות.

סער צפוי להיפגש עם נשיא סומלילנד ובכירים נוספים, ויבקר בנמל ברברה האסטרטגי שנמצא לחופי הים האדום, מרחק קצר מתימן. מדובר באזור בו ישראל רואה בעל חשיבות אסטרטגית.

בתוך כך, כתבנו בכנסת עמיאל ירחי פרסם אתמול כי נציג המוסד הגיע לדיון חסוי בוועדת חוץ והביטחון שעסק בנושא ההכרה בסומלילנד. במהלך הדיון, הוא חשף את מעורבות הארגון במהלך - ואת משמעותו. "להכרה בסומלילנד השפעה בטחונית משמעותית", אמר, "היינו מעורבים באירוע הזה".

כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז בסוף החודש שעבר על הכרה רשמית ברפובליקה של סומלילנד כמדינה עצמאית וריבונית. נתניהו חתם על הכרזה משותפת עם שר החוץ גדעון סער ונשיא הרפובליקה אבדירחמן מוחמד עבדילאהי. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי הכרזה זו היא ברוח הסכמי אברהם שנחתמו ביוזמת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

עוד נמסר כי נתניהו בירך את נשיא סומלילנד ושיבח את מנהיגותו ומחויבותו לפעול לביטחון, יציבות ושלום. ראש הממשלה הזמין את הנשיא לקיים ביקור רשמי בישראל. במקביל, עבדילאהי בירך את נתניהו והביע הערכה רבה על מאמציו הגדולים במלחמה בטרור ובהשגת שלום אזורי.