כתבנו לענייני דיפלומטיה, עמיחי שטיין, פרסם הערב (רביעי) במהדורה המרכזית אודות הנעשה מאחורי הקלעים להגיע להסכם עם איראן. בין היתר, בישראל מעריכים כי למרות המאמצים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי יפסול כל פשרה.

גורמים ל-i24NEWS ציינו כי "יש התקדמות בניסיון לגבש 'מזכר הבנות ועקרונות' אך עדיין יש פערים". הדברים מגיעים ברקע הדיווח הדרמטי באל-ערביה הסעודי כי "נעשית עבודה כדי לסכם את הפרטים האחרונים של טיוטת הסכם בין ארה"ב לאיראן".

עוד דווח בתקשורת הערבית כי מפקד צבא פקיסטן עשוי להגיע כבר מחר לאיראן כדי להודיע על נוסח ההסכם הסופי, כאשר ההודעה על נוסח ההסכם עשויה להגיע בתוך שעות.

למרות ההתפתחויות במגעים, בישראל ובארה"ב לא נשארים אדישים ומתכוננים לאפשרות שיצטרכו לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן. התיאומים מול האמריקנים נמשכים במידה וטראמפ יורה על תקיפה, וגם נתניהו שוחח איתו. בדרג הצבאי נמשך השיח מול פיקוד מרכז האמריקני.

בינתיים באיראן, משמרות המהפכה מזהירים כי אם יתחדשו התקיפות, "המלחמה האזורית שהובטחה תתפשט הפעם מעבר למזרח התיכון". בהצהרה, מסרו משמרות המהפכה כי הם ינציחו "מכות מוחצות במקומות בלתי נתפסים שישחירו את השמיים".