טראמפ יתקוף באיראן? הערכה: "האירוע עוד לא נגמר"

גורמים ששוחחו עם i24NEWS מסרו כי האפשרות שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יורה על תקיפה באיראן זו אופציה שלא ירדה מהפרק "באופן חד משמעי" - כך דיווח הערב (חמישי) כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין. למרות האיתותים כי האירוע נגמר, האמריקנים ממשיכים להזרים כוחות לאזור.

בנוסף להזרמת הכוחות, מוסיפים בצבא ארצות הברית ו"משדרגים" את הפריסה שלהם במזרח התיכון, כהתיכנול לאפשרות שיגיע אור ירוק מהנשיא. שורה של גורמים מסרו כי על אף האירועים אמש, האופציה לא ירדה מהפרק.

בתוך כך, בישראל חוששים כי הנשיא טראמפ עשוי לשנות את דעתו ולא להורות על תקיפה באיראן - כך כתבנו המדיני גיא עזריאל במהדורה המרכזית. גורם רשמי מסר ל-i24NEWS כי "האירוע עוד לא נגמר".

גורמי ביון מערביים ששוחחו עם i24NEWS מאשרים בנוסף כי האינדיקציות שמתקבלות הן שהאפשרות של מתקפות מיידיות - פחתו במידת מה. ישנו מתח רב בעולם באשר לצעדים הבאים של הנשיא טראמפ, בישראל עוקבים בדריכות אחר המסרים שיוצאים בשעות האחרונות מוושינגטון.

ההיערכות לתקיפה - והדיווחים הסותרים

גורם איראני רשמי מסר מסר לרשת "אל-ג'זירה" הקטארית מוקדם יותר היום כי "נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לנו שהוא לא מתכוון לתקוף אותנו". בעיתון "ניו יורק טיימס" דווח כי בפנטגון החלו להיערך להחזרת החיילים לבסיס "אל-עודייד" בקטאר, אשר פונה בעקבות דברי טראמפ אמש.

בנוסף, צוין כי מפציצים אסטרטגיים הוצבו בכוננות בארצות הברית לאפשרות של תקיפות משניות באיראן, אך כעת נראה שהתוכניות האלה נעצרו. ברויטרס דווח רמת הכוננות בבסיס "אל-עודייד" ירדה אמש לאחר שהועלתה בעקבות ההתפתחויות.