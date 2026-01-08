לראשונה מאז ההכרה הרשמית: משלחת מסומלילנד תגיע לישראל

לראשונה מאז ההכרה הרשמית - ולאחר ביקורו של שר החוץ גדעון סער: משלחת של נציגים מסומלילנד צפויה לבקר בישראל במהלך השבוע הבא. מדובר בביקור אזרחי ראשון מסוגו, שמארח ארגון שראכה בישראל (ארגון אזורי לשיתוף פעולה בין ישראל למדינות ערביות), בהשתתפות קולות מרכזיים מהחברה האזרחית, האקדמית והמדינית בסומלילנד, והוא ייערך בין התאריכים 11 ל-16 בינואר 2026.

במהלך הביקור ההיסטורי, לראשונה מאז ההכרה הישראלית, המשלחת תעבור תוכנית חינוכית ומקצועית רחבה בישראל, הכוללת היכרות עם ההיסטוריה של העם היהודי ומדינת ישראל, מוסדות שלטון, חברה אזרחית, אקדמיה, חדשנות וטכנולוגיה, לצד מפגשים עם גורמים מובילים בזירה המדינית והאזורית.

במסגרת התכנית, המשלחת תבקר ביד ושם, בעיר העתיקה, בסיור בעוטף בעזה ובאתר הנובה, כמו כן בכפר בדואי ברהט, פגישות עם מכוני מחקר וארגוני חברה אזרחית. חלק מרכזי בתוכנית מוקדש להבנת תופעת האנטישמיות בזירה הבינלאומית ולחשיבות המאבק בה באמצעות חינוך, שיח ולימוד על השואה.

בין המשתתפים: סעיד ש׳ איברהים, דמות בולטת בזירת הטכנולוגיה והתקשורת בסומלילנד. סעיד הוא מייסד ועורך ראשי של Somaliland Chronicle, אחד מכלי התקשורת המשפיעים בשפה האנגלית בסומלילנד, המהווה מוקד מרכזי לשיח ציבורי בנושאי ממשל, אחריות שלטונית וחירויות אזרחיות.

כמו כן, ישתתף חמסה מוחמד, מהדמויות המרכזיות בזירת החברה האזרחית בסומלילנד. הוא עומד בראש ארגון פיתוח אזרחי הפעיל בתחומי הדמוקרטיה, מעורבות צעירים, חקלאות וחוסן אקלימי, ונמנה עם מייסדי פלטפורמה לקידום שיח ציבורי והשתתפות פוליטית מודעת בסומלילנד.

בארגון שראכה ציינו כי הם רואים "במשלחת ביטוי לחזונה להרחבת רוח הסכמי אברהם אל מעבר להסכמים פורמליים, וליצירת תקדימים חדשים של שותפות אזרחית בין ישראל למדינות נוספות במזרח התיכון, באפריקה ובעולם הרחב".

עמית דרי, יו"ר ומייסד שותף, שראכה: "זו זכות עבורנו לארח את המשלחת ההיסטורית מסומלילנד, בתקופה בעלת משמעות מדינית ואזורית. המשתתפים מייצגים קולות אחראיים ומשפיעים בחברה האזרחית בסומלילנד, והביקור מבטא את המעבר מהכרה מדינית לבניית קשרים אזרחיים ממשיים. שראכה גאה להוביל מהלך תקדימי זה, שמניח תשתית לשותפות ארוכת טווח ולמאבק באנטישמיות בזירה הבינלאומית."

נעם מאירוב, מנכ"ל שראכה: ״הארגון החל לפתח קשרים עם גורמים דומיננטיים בסומלילנד עוד בטרם ההודעה הרשמית. אנו גאים לקחת חלק בעיצוב מחדש של המרחב האזורי, באמצעות חיזוק הגורמים המתונים במאבקם בכוחות הקיצוניים, המונהגים בידי משטר האייתולות והאחים המוסלמים."