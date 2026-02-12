טראמפ אחרי הפגישה עם נתניהו: "לוח הזמנים לעסקה עם איראן - בחודש הקרוב"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (חמישי) באירוע שנערך בבית הלבן לפגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו אמש. טראמפ אמר על הפגישה ותוצאותיה: "הייתה לנו פגישה טובה מאוד עם נתניהו, אבל בסוף זה תלוי בי. נתניהו לא אמר לי להפסיק לדבר עם האיראנים, אני אדבר איתם כמה שארצה".

הנשיא נשאל גם על המשא ומתן שארה"ב מנהלת עם איראן, וענה: "נצטרך לעשות עסקה אחרת זה יהיה מאוד טראומתי עבור איראן אם לא יעשו עסקה". כשנשאל על לוח הזמנים של העסקה עם איראן אמר: "בחודש הקרוב, הם צריכים להסכים מהר מאוד".

ראש הממשלה נתניהו אמר היום לפני שעלה למטוס כנף ציון בדרכו חזרה ארצה כי "התנאים שמציב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשילוב ההבנה של איראן כי טעתה - עשויים להביא לאפשרות של הסכם טוב".

עוד הוסיף נתניהו: "הנשיא טראמפ חושב שהאיראנים כבר למדו עם מי יש להם עסק. אני חושב שהתנאים שהוא יוצר, בשילוב העובדה שהם בוודאי מבינים שהם טעו בפעם הקודמת שהם לא עשו הסכם, שיכול להיות שיווצרו התנאים להשגת הסכם טוב. הוא רצה לשמוע את דעתי. אני לא אסתיר מכם שאני הבעתי סקפטיות כללית לגבי טיב הסכם כלשהו עם איראן. אבל אמרתי שאם אכן יושג הסכם, אז הוא חייב לכלול את האלמנטים שהם חשובים מאוד מבחינתנו, מבחינת ישראל, ולדעתי לא רק ישראל.

"זה לא רק הגרעין, זה גם הטילים הבליסטיים וזה גם השלוחים האיראנים. בזה מוצתה השיחה הייתי אומר, אם כי היא נגעה כמובן גם בעזה וגם באזור כולו וגם דברים כלליים אחרים".

בתוך כך, הכתב המדיני גיא עזריאל מבהיר כי ראש הממשלה מדבר על כך שהתנאים שטראמפ מצב עשויים להביא לתנאים שיאפשרו הסכם טוב. בפועל צריכים להיות ברורים, נתניהו מדבר על ספקנות כללית לגבי הסכם, הוא וסביבתו הרבה פחות דיפלומטיים בשיחות סגורות, בישראל מאמינים שהסיכויים להסכם עם איראן שואפים לאפס, על אחת כמה וכמה תחת הדרישות שישראל מציבה. גורמים מעורים בעניין אמרו הערב שעדיין מוקדם להעריך עד כמה הפגישה אתמול הצליחה במטרה שלה לשנות את הכיוון שאליו מושכים ויטקוף וקושנר. דיווחנו טרם הפסגה שהפגישה עם ויטקוף הייתה הזרז להקדמת הנסיעה לוושינגטון. בסיום הפסגה, הקו שאותו מובילים השניים האלה, עדיין מוביל.

בנוסף, נתניהו מבטל את הנסיעה המתוכננת שלו לווישנגטון לכנס אייפאק. כזכור, ראש הממשלה היה אמור לצאת באמצע השבוע הבא אך הנסיעה הזו מתייתרת אחרי הקדמת הפסגה עם טראמפ. הסיפור כאן באמת הוא מועצת השלום שנתניהו בוחר להתחמק מלהגיע אליה.