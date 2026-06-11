מחשש ללחץ מדיני? תקציב העתק ליו"ש יאושר בפורום חשאי | עמיאל ירחי
ההמשלה החליטה שלא לאשר את תקציב המיליארדים שתוכנן עבור הקמת 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, מתוך כוונה להעביר את ההחלטה לקבינט המדיני-ביטחוני, שכן החלטותיו יכולות להישאר חסויות
הממשלה החליטה הערב ברגע האחרון שלא לאשר את התקציב להקמת יישובים חדשים ביהודה ושומרון, ככל הנראה בשל חשש מלחץ מדיני, כך מפרסם הערב (חמישי) כתבנו בכנסת עמיאל ירחי.
>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<
הממשלה החליטה שלא לאשר את התקציב להקמת היישובים החדשים מתוך כוונה להעביר את ההחלטה לקבינט המדיני-ביטחוני, שכן החלטותיו יכולות להישאר חסויות.
לפני כחודשיים פרסמנו כי הקבינט המדיני-ביטחוני אישר בחשאי הקמה של 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, מספר שיא שעובר בבת אחת - ותוך כדי המערכה עם איראן. גם בעת קבלת ההחלטה, הקבינט אישר את המאורע הדרמטי תחת סיווג, בין היתר כדי לא לגרור לחץ אמריקני תוך כדי המערכה, וברקע האולטימטום של טראמפ.