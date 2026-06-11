מחשש ללחץ מדיני? תקציב העתק ליו"ש יאושר בפורום חשאי | עמיאל ירחי

ההמשלה החליטה שלא לאשר את תקציב המיליארדים שתוכנן עבור הקמת 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, מתוך כוונה להעביר את ההחלטה לקבינט המדיני-ביטחוני, שכן החלטותיו יכולות להישאר חסויות

עמיאל ירחי
עמיאל ירחי ■ כתב כנסת ■ instagram.com
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חוות התיישבות ביהודה ושומרון, ארכיון
חוות התיישבות ביהודה ושומרון, ארכיוןנתי שוחט, פלאש 90

הממשלה החליטה הערב ברגע האחרון שלא לאשר את התקציב להקמת יישובים חדשים ביהודה ושומרון, ככל הנראה בשל חשש מלחץ מדיני, כך מפרסם הערב (חמישי) כתבנו בכנסת עמיאל ירחי.

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הממשלה החליטה שלא לאשר את התקציב להקמת היישובים החדשים מתוך כוונה להעביר את ההחלטה לקבינט המדיני-ביטחוני, שכן החלטותיו יכולות להישאר חסויות.

חשיפה: הקבינט אישר בחשאי הקמת עשרות יישובים חדשים ביו"ש, בצה"ל הסתייגו | ינון שלום יתח
חשיפה: הקבינט אישר בחשאי הקמת עשרות יישובים חדשים ביו"ש, בצה"ל הסתייגו | ינון שלום יתח

לפני כחודשיים פרסמנו כי הקבינט המדיני-ביטחוני אישר בחשאי הקמה של 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, מספר שיא שעובר בבת אחת - ותוך כדי המערכה עם איראן. גם בעת קבלת ההחלטה, הקבינט אישר את המאורע הדרמטי תחת סיווג, בין היתר כדי לא לגרור לחץ אמריקני תוך כדי המערכה, וברקע האולטימטום של טראמפ.

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