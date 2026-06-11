מחשש ללחץ מדיני? תקציב העתק ליו"ש יאושר בפורום חשאי | עמיאל ירחי

הממשלה החליטה הערב ברגע האחרון שלא לאשר את התקציב להקמת יישובים חדשים ביהודה ושומרון, ככל הנראה בשל חשש מלחץ מדיני, כך מפרסם הערב (חמישי) כתבנו בכנסת עמיאל ירחי.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

הממשלה החליטה שלא לאשר את התקציב להקמת היישובים החדשים מתוך כוונה להעביר את ההחלטה לקבינט המדיני-ביטחוני, שכן החלטותיו יכולות להישאר חסויות.

לפני כחודשיים פרסמנו כי הקבינט המדיני-ביטחוני אישר בחשאי הקמה של 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, מספר שיא שעובר בבת אחת - ותוך כדי המערכה עם איראן. גם בעת קבלת ההחלטה, הקבינט אישר את המאורע הדרמטי תחת סיווג, בין היתר כדי לא לגרור לחץ אמריקני תוך כדי המערכה, וברקע האולטימטום של טראמפ.