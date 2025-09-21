מומלצים -

גורם מדיני מסר ל-i24NEWS כי מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נתן אור ירוק להחלת ריבונות ביהודה ושומרון, כך פרסם הערב (ראשון) לראשונה כתבנו הפוליטי נדב אלימלך ב"מהדורה המרכזית" עם מיכל רבינוביץ'.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מתלבט כיצד לנהוג, והוא צפוי לקבל את ההחלטה אחרי הנאום בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, ולאחר הפגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. האפשרויות הנתונות הן הכרה מלאה ועד הכרה חלקית.

מוקדם יותר היום אמר ראש הממשלה נתניהו כי "לא תקום מדינה פלסטינית, המענה האחרון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארצות הברית". דברים אליו נאמרו לאחר הכרזת בריטניה, קנדה ואוסטרליה כי מדינותיהם מכירות ברשות הפלסטינית כמדינה. צפו בדיווח המלא