ההסכם מתרחק? "סוריה הציבה דרישות טריטוריאליות מוגזמות"

ברקע הביקור של הנשיא הסורי א-שרע בוושינגטון, הכתב המדיני של i24NEWS גיא עזריאל, דיווח הערב (רביעי) במהדורה המרכזית, כי בישראל מבהירים: "אין התקדמות בשיחות על הסכם ביטחוני בין ירושלים לדמשק".

על פי גורמים מדיניים, א-שרע הציב דרישות טריטוריאליות שישראל לא יכולה לקבל, בהן נסיגה מכתר החרמון הסורי ומשטחים בדרום המדינה. בישראל מדגישים: "אין על מה לדבר על נסיגות לפני שתהיה מדינה סורית יציבה וזה רחוק מאוד משם".

גורם בכיר הוסיף כי ההערכה האופטימית שנשמעה מפי ראש המל"ל לשעבר צחי הנגבי, שלפיה השיחות מתקדמות בכיוון חיובי הייתה שגויה. לדבריו, השיחות נמשכו מעבר לצפוי, אך הפערים נותרו עמוקים, גם לאחר סבב המגעים שניהל השר דרמר בסוף אוגוסט.

אמש בריאיון לוושינגטון פוסט הנשיא הסורי חשף פרטים חדשים על המו"מ הישיר עם ישראל, ואמר שאמנם עברנו דרך טובה במו"מ אבל השגת הסכם סופי מותנית בנסיגה ישראלית מלאה לקווי ה-8 בדצמבר.

בדבריו הוא מתנגד לדרישה לאזור מפורז בדרום, וגם מוסיף עקיצה: "ישראל כבשה את הגולן כדי להגן על עצמה, אחר כך את דרום סוריה כדי להגן על הגולן, עוד כמה שנים הם יגיעו ככה למינכן".

בינתיים בוושינגטון מעוניינים מאוד לראות את ההסכם הזה מתקדם. לפי ההנחה בישראל, החיבוק שא שארע זוכה לו נובע מהרצון להניע מחדש את הסכמי אברהם ועל כן הלחץ על ישראל להתגמש, ממש כפי שאנחנו רואים גם בזירה העזתית.