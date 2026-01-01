לא הציב דד ליין: טראמפ ינסה לפרק את חמאס מנשקו "בהסכמה"

פרסום ראשון: ברקע הציפיה לחדשות בנוגע למעבר ליישום שלב ב' בהסכם, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי הוא מחויב לפירוק חמאס מנשקו, והזכיר גם שינתן לארגון פרק זמן קצר להשלים את המלאכה. עם זאת, כתבנו המדיני גיא עזריאל דיווח הערב (חמישי) ב"מהדורה המרכזית" כי טראמפ לא נתן תשובות חד משמעיות או תאריכים קשיחים בנוגע לדד ליין לפירוז חמאס.

הנשיא הבהיר שהוא צפוי להקציב לארגון הטרור כמה חודשים לפירוק בהסכמה, לפני שיבחן אפשרויות צבאיות. בישראל מתכוונים לעמוד על פירוק מלא של הארגון מנשק ולא יסתפקו במסירה של מספר רקטות ישנות. בנוסף בצה"ל מדברים על 20 אלף פעילים בזרוע הצבאית ו-60 אלף יחידות נשק קל.

גורמי מודיעין בצה"ל גם טוענים שאין לארגון שום כוונה אמיתית להתפרק מנשקו. זה מהלך שלא תואם את האג'נדה שבבסיס הארגון.

ההנחה היא שהוא עשוי להסכים לחלק מהשלבים הקשורים בשלב ב' רק כדי לחזור ולהשתקם. גורמים ביטחוניים מזהירים עוד משימור המנהרות ההגנתיות כביכול, הסתרה של חלק נכבד מהנשק והונאה שיטתית מול מנגנון הפיקוח.