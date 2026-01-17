"נגד האינטרס שלנו": בישראל מאשימים את סטיב וויטקוף במשבר החדש מול וושינגטון

הודעה חריגה על רקע ההודעה של הבית הלבן על הרכב מועצת השלום ומועצת הניהול של עזה הכוללת בכירים טורקים וקטריים כולל נשיא טורקיה ארדואן על פי האישורים שמגיעים מאנקרה. זו ההודעה שיצאה שעה קלה לאחר צאת שבת לשון לשכת ראש הממשלה: "ההכרזה על הרכב הוועד המנהל של עזה, שכפוף לועידת השלום, לא תואמה עם ישראל ומנוגדת למדיניותה. ראש הממשלה הנחה את שר החוץ לפנות בעניין זה למזכיר המדינה של ארה"ב".

בהקשר הזה - בישראל מסמנים אשם בהחלטות שהולכות נגד האינטרס הישראלי - השליח סטיב ויטקוף.

בישראל קיים חוסר שביעות רצון מתמשך מהשליח ויטקוף כאשר בסביבת ראש הממשלה אמרו הערב כי התחושה היא כבר מספר חודשים כי לוויטקוף יש קשרים טובים מסיבותיו הוא ברחבי המזרח התיכון ולעיתים האינטרס הישראלי לא באמת גובר בקבלת ההחלטות שלו.

ההתייחסות הזו נוגעת גם לנושא השילוב של טורקיה וקטר במועצות הניהול של עזה אבל גם לנושא האיראני. גורם ישראלי בכיר אמר ל-i24NEWS: "אם יתברר שסטיב וויטקוף מהמונעים של המתקפה באיראן, הרי שזה הרבה יותר מעניין מקרי".

יצוין כי בישראל ידעו שההכרזה על מועצת השלום תגיע באמצע ינואר אבל לא קיבלו תשובות ברורות מהממשל לגבי הנוכחות של הטורקים. הנושא עלה בפסגה עם הנשיא טראמפ כשלפי מהמקורבים, נתניהו לא נראה שבע רצון מהתשובות שקיבל במאר א לאגו בנושא הזה. היום אנחנו יודעים מדוע.

כך או כך, בקואליציה תומכים בהודעת נתניהו: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר: "מחזק את ראש הממשלה על הודעתו החשובה. רצועת עזה לא צריכה שום "ועד מנהל" שיפקח על "שיקומה" - היא צריכה להיות מנוקה ממחבלי חמאס אותם יש להשמיד, לצד עידוד הגירה מאסיבי מרצון - בהתאם לתכנית המקורית של הנשיא טראמפ. אני קורא לראש הממשלה להורות לצה"ל להיערך לחזור למלחמה בעוצמה אדירה ברצועה, על מנת להשיג את היעד המרכזי של המלחמה: השמדת החמאס".