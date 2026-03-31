גורם ישראלי ל-i24NEWS: הוחלט להפסיק את הרכש הביטחוני מצרפת

ישראל החליטה להפסיק את הרכש הביטחוני מצרפת - כך מסר היום (שלישי) גורם ישראלי ל-i24NEWS. הרכש הופסק בהנחיית שר הביטחון ישראל כ"ץ ומנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם.

הרכש הופסק - למעט החוזים שעדיין קיימים. בישראל אומרים כי צרפת הובילה בשנתיים האחרונות קו עוין לישראל, "מה שלא מאפשר לנו לסמוך עלייה בסוגיית היצוא הבטחוני".

המהלך מגיע לאחר שורת תקריות עם צרפת, כשבין היתר הודיעה בעבר כי תאסור על השתתפותה של ישראל בתערוכה הביטחונית "יורוסטורי", שנחשבת לאחת המשמעותיות בתחום הביטחון, ו"יורונאבל", תערוכת הנשק הימי הגדולה בעולם. בית המשפט במדינה הפך את ההחלטות - אך הנזק בשל ביטולן כבר נעשה.