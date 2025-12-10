לאחר שנותקו בתחילת המלחמה, ישראל ובוליביה חידשו היום (רביעי) את היחסים הדיפלומטיים המלאים בין המדינות. שרי החוץ גדעון סער ופרננדדו ארמאיו חתמו על הסכם החידוש בוושינגטון.

בהסכם שנחתם בין המדינות נכב כי הצדדים מצפים "לחידוש הקשרים בין העמים, לרבות גילוי מחדש של המורשת הרוחנית והתרבותית של ארץ הקודש על ידי בוליביאנים, וישראלים החוזרים לחקור את יופייה הטבעי עוצר הנשימה, המסורות התרבותיות העשירות והכנסת האורחים החמה של בוליביה".

עוד נכתב כי ישראל ובוליביה מצפות לחבור למאמץ משותף "לקידום עתיד יציב, בטוח ומשגשג יותר לטובת שני עמיהן. שואפות לחידוש יחסים דיפלומטיים מלאים, ידידות ושיתוף פעולה ביניהן".

שמוליק עלמני

שר החוץ גדעון סער אמר באירוע כי "ההצהרה המשותפת מציבה מסגרת ברורה לחידוש הקשרים בינינו.סיכמנו להשיב את היחסים הדיפלומטיים המלאים ולמנות שגרירים בזמן הקרוב. החלפנו הזמנות הדדיות לנציגי ממשל והמגזר הפרטי. נבקר אחד את השני במדינות כדי לבחון הזדמנויות חדשות לשיתוף פעולה", וציין כי משרדי החוץ יקיימו דיאלוג משותף בשלל נושאים, במטרה להעמיק את היחסים.

"חיזוק היחסים עם מדינות אמריקה הלטינית הוא יעד מרכזי של מדיניות החוץ שלי לשנת 2026. זה עתה ביקרתי בארגנטינה ובפרגוואי. חידוש ובניית היחסים עם בוליביה הוא אבן יסוד במדיניות זו. היום, ישראל ובוליביה פותחות דף חדש ביחסים ביניהן", הוסיף שר החוץ סער.