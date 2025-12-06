הרצוג על בקשת החנינה של נתניהו: "מכבד את טראמפ - אבל ישראל היא מדינה עצמאית"

בריאיון שנתן נשיא המדינה יצחק הרצוג למגזין פוליטיקו, הוא תיאר את האתגרים העומדים בפניו מאז תחילת כהונתו בשנת 2021. בין היתר דיבר על הלחצים העומדים בפניו עם בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ועל התערבותו של נשיא ארצות הברית דונלנד טראמפ בנושא.

כשנשאל על תמיכתו של טראמפ במתן חנינה, הוא אמר: "אני מכבד את ידידותו של הנשיא טראמפ ואת דעתו. למה? כי כפי שאני אומר לישראלים רבים, זה אותו נשיא טראמפ שהתחננו וביקשנו ממנו להחזיר את בני הערובה שלנו, והוא שהוביל באומץ צעד עצום להשבת בני הערובה שלנו ולהעביר את החלטת מועצת הביטחון של האו"ם. אבל ישראל, מטבע הדברים, היא מדינה ריבונית, ואנו מכבדים במלואם את מערכת המשפט הישראלית ואת דרישותיה".

כמו כן אמר הנשיא מהם שיקוליו לפני מתן חנינה: "כולם מבינים שכל חנינה מוקדמת צריכה להיבחן לגופה. ישנן סוגיות רבות רבות לדון בהן. מצד אחד, שוויון מלא בפני החוק, או מול החוק, כפי שאומרים בישראל. ומצד שני, כמובן, הנסיבות הייחודיות של המקרה".

על המצב הפוליטי והבחירות בשנה הבאה הנשיא אמר כי "אני חושב שמה שיהיה מעניין מאוד בבחירות האלה יהיה איך הישראלים רואים את עתיד היחסים עם הפלסטינים, כי ברור שה-7 באוקטובר היה קריאת השכמה מוחלטת. מה שהישראלים באמת רוצים זה לשנות את המציאות כדי שיהיה עתיד של שלום ושלווה לעזה ולישראל, זה מה שצריך להשיג. זה דורש מכולם לא להיות תמימים, כי חמאס עדיין שם ומאמין שרק טרור יכול להשיג את זה, ואנחנו צריכים להבהיר להם שזה נגמר".