המשבר מחריף: ברזיל סירבה לאשר מינוי שגריר ישראלי חדש

מומלצים -

אחרי סירובה של ברזיל לאשר שגריר ישראלי חדש: ישראל משכה את הבקשה למנות את גלי דגן לשגריר הבא במדינה - וכעת היחסים יתנהלו בדרג דיפלומטי נמוך, כך נודע הלילה (שני) ל-i24NEWS.

במשרד החוץ מסרו כי ‏"הקו הביקורתי והעוין שהפגינה ברזיל כלפי ישראל מאז השבעה באוקטובר, הוחרף מרגע שנשיאה השווה מעשי ישראל לאלו של הנאצים. בתגובה ישראל הכריזה על נשיא ברזיל לולה כאישיות בלתי רצויה. לאחר שברזיל נמנעה, שלא כמקובל, מלענות לבקשת האסכמה של השגריר דגן, משכה ישראל את הבקשה וכעת מתנהלים היחסים בין המדינות בדרג דיפלומטי נמוך יותר. משרד החוץ ממשיך לקיים קשר מעמיק עם מעגלי הידידים הרבים שיש לישראל בברזיל".