פרסום ראשון: ישראל, לבנון וארצות הברית מקיימות בימים אלה דיונים על זהות המדינה או המדינות שיבצעו את הפיקוח בשטח שאליו ייכנס צבא לבנון, במסגרת פיילוט לפירוז חיזבאללה מנשקו, כך אמרו ל-i24NEWS שלושה גורמים המעורים בפרטים. המטרה: לוודא שהאזור אכן נקי לחלוטין מנוכחות הארגון ומאמצעי לחימה. אחת המדינות ששמה עלה כמי שתבצע את המשימה היא איטליה.

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מפקד צבא לבנון, הגנרל רודולף הייכל, נפגש עם מפקד פיקוד המבצעים המשולבים של איטליה, לוטננט-גנרל ג'ובאני מריה יאנוצ'י. בהודעה רשמית שפרסם צבא לבנון נמסר כי "בפגישה נדונו המצב הכללי, ההתפתחויות האחרונות ודרכי התמיכה בצבא לבנון לנוכח האתגרים העומדים בפניו, וכן האפשרויות העומדות על הפרק לקראת השלב שלאחר סיום פעילות יוניפי"ל".

בתחילת השיחות התעקשה ישראל כי היא זו שתיכנס לשטחים שאליהם נכנס צבא לבנון כדי לתת את האישור הסופי לפירוז. ואולם, לאור התנגדות נחרצת מצד ממשלת לבנון, החלו הצדדים לבחון חלופות בינלאומיות. בירושלים ובוושינגטון מתנגדים נחרצות להארכת מנדט יוניפי"ל, שיסתיים בסוף השנה, ופוסלים את האפשרות שהכוח הרב-לאומי הוא זה שיבצע את האימות הסופי.

גורם המעורה בפרטים הדגיש בשיחה עם i24NEWS כי בשלב זה נבחנות כמה אפשרויות וטרם הושגו הסכמות סופיות.