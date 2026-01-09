מוטרד מהעתיד? נתניהו: "שואף לא להסתמך על הסיוע האמריקני"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הערב (שישי) ל"אקונומיסט" האמריקני והתייחס בין היתר לתמיכה הכלכלית של ארצות הברית בישראל, והודה כי היה מעדיף בעתיד להפסיק זאת לחלוטין.

בריאיון, אמר נתניהו שהוא רוצה "להפחית את תלותה של ישראל בסיוע צבאי אמריקני לאפס תוך עשור". עוד ציין כי למרות שהסיוע "מוערך מאוד", מדינתו "התבגרה" וכלכלתה צומחת בקצב משמעותי.

למעשה, הדברים אולי נשמעים מפתיעים, אך לא מגיעים בחלל ריק. מאז הקמתה ישראל נהנית מסיוע ביטחוני בהיקף מיליארדי דולרים מארצות הברית, ידידתה הקרובה ביותר. כעת, על רקע קולות בקרב נבחרי ציבור רפובליקנים הקוראים להפסקת הסיוע, דנות וושינגטון וירושלים בחידוש ההסכם הביטחוני.

כזכור, לפני כחודש פורסם ב-i24NEWS כי נשקלת הפחתה הדרגתית בהיקף הסיוע הצבאי מארצות הברית. הסיוע השנתי עומד כעת על 3.8 מיליארד דולר, וכמעט כולו מופנה לרכישות מתעשיית הנשק האמריקנית.

שינוי התפיסה של נתניהו הוא גם לקח של ישראל מהמלחמה בעזה והתלות באמריקנים, כפי שהתבטאה באמברגו הנשק של ממשל ביידן. עם זאת, ישנו גם אלמנט פוליטי-מדיני: קריצה לנשיא טראמפ ולזרמים גדלים והולכים במפלגה הרפובליקנית שקוראים לצמצום הסיוע הצבאי לישראל. גורם מעורה בדברים אמר כי מדובר בצעד דרמטי, כזה שמאוד מדאיג את המערכת הפוליטית.