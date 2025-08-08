בין טראמפ לביידן: עידן חדש של בריתות וחשדות

מומלצים -

שנת 2017. העולם עוצר את נשימתו. דונלד טראמפ מושבע לנשיא ארצות הברית – ומיד, כללי המשחק משתנים. בתוך חודשים ספורים טראמפ מנפץ את המוסכמות ומכריז על ירושלים כבירת ישראל. השגרירות האמריקנית עוברת מתל-אביב לירושלים בטקס חגיגי וסוער – מהלך שמטלטל את העולם ומעביר מסר חד לאיראן ולכל אויבי ישראל. וזוהי רק ההתחלה.

מרץ 2019. טראמפ שוב עושה היסטוריה: ארצות הברית מכירה לראשונה בריבונות הישראלית על רמת הגולן. ובספטמבר אלפיים ועשרים 2020, טראמפ עומד במדשאת הבית הלבן, כשלצדו בנימין נתניהו ומנהיגי מדינות ערביות – וחותם על "הסכמי אברהם", שמביאים לנורמליזציה חסרת תקדים בין ישראל למדינות המפרץ. הברית האמריקנית-ישראלית מעולם לא נראתה חזקה יותר. אך באותו הרגע בדיוק, משהו בארצות הברית משתנה.

בפעם הראשונה בהיסטוריה, ישראל הופכת לנושא של מחלוקת פנימית עמוקה במערכת הפוליטית האמריקנית. צעירי המפלגה הדמוקרטית יוצאים בגלוי נגד התמיכה הבלתי מסויגת בישראל – ומנגד, המפלגה הרפובליקנית הופכת את הנאמנות לישראל לעקרון יסוד פוליטי, כשבראשה טראמפ עצמו. אמריקה חלוקה. היחסים בין ירושלים לוושינגטון הופכים לשאלה של זהות פוליטית בארה"ב.

ינואר 2021. הנשיא ג'ו ביידן נכנס לתפקיד – והמתח מתפרץ מיד. במאי של אותה שנה, בעיצומו של מבצע "שומר החומות" ("מלחמת עזה הרביעית"), ישראל סופגת אלפי רקטות מעזה. ביידן אמנם תומך פומבית בזכותה של ישראל להגנה עצמית, אך בשקט מחליט להטיל הגבלות נדירות על אספקת תחמושת מתקדמת לישראל – כולל פצצות חודרות בונקרים וטילים מדויקים. בירושלים מבינים: לראשונה זה עשורים, התמיכה האמריקנית אינה בלתי-מותנית.

ואז, באוקטובר 2023 - המזרח התיכון עולה באש במלחמת "חרבות ברזל". ישראל מותקפת במתקפה רצחנית של חמאס מעזה, ובצפון חיזבאללה מצטרף ללחימה ומוביל את ישראל למערכה בשתי חזיתות. ביידן מתייצב לצד ישראל, מספק תחמושת חיונית וסיוע ביטחוני גדול – אך הוא גם מפעיל לחץ כבד להגיע להפסקת אש. התחושה בירושלים ברורה: אומנם ארה"ב בעלת ברית, אך בעלת ברית עם תנאים.

ואז מגיעה שנת 2025 – וטראמפ חוזר לבית הלבן לנשיאות שנייה, במהלך דרמטי שמותיר את העולם בהלם. הפעם, טראמפ אינו מחכה רגע אחד. בינואר 2025 הוא מכריז על "ברית אזורית חדשה" בין ארה"ב, ישראל וסעודיה נגד איראן. המתיחות באזור מתלקחת במהירות, ובאביב 2025 איראן פותחת בעימות חזיתי חסר תקדים עם ישראל. זוהי כבר לא מלחמת צללים – זאת מלחמה גלויה וישירה.

ישראל מותקפת בעשרות טילים מדויקים, ותל אביב, חיפה ודימונה חוות ימים דרמטיים של ירי כבד ונזקים חמורים. ארה"ב מחליטה להתערב באופן פיזי וישיר. ביוני 2025, לראשונה בהיסטוריה, מפציצים אמריקניים מסוג B-2 תוקפים אתרי גרעין ומטרות אסטרטגיות באיראן. זוהי פעולה דרמטית וחסרת תקדים – אמריקה וישראל לוחמות כתף אל כתף, מול כל העולם. לאחר חודשים מתוחים, הפסקת אש בין ישראל לאיראן נכנסת לתוקף, אך המתיחות עדיין מרחפת. האזור כולו שרוי בחשש מהתלקחות נוספת.

כעת, בעיצומו של המשבר החמור ביותר שידעה הברית בין ישראל לארצות הברית, נשאלות השאלות הקשות: מה צופן העתיד לברית הדרמטית והמורכבת הזאת? האם הברית תעמוד בלחצים של מלחמות אזוריות, משברים פוליטיים ופערים חברתיים באמריקה ובישראל? והאם, בעידן של כאוס גלובלי ומתח גיאו-אסטרטגי, הברית הזאת יכולה להחזיק מעמד? ההיסטוריה לימדה אותנו דבר אחד ברור: ביחסים בין ישראל לארצות הברית, ההפתעה תמיד מחכה מעבר לפינה. והעתיד, כך נראה, לא עומד להיראות אחרת.