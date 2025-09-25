ברקע גל ההכרה במדינה פלסטינית: נתניהו המריא לארה"ב

מומלצים -

ברקע בידוד מדיני הולך וגובר - והכרה בלתי פוסקת של מדינות העולם במדינה פלסטינית: ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הלילה (חמישי) לניו יורק שם ינאם בעצרת האו"ם וייפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן.

"אני יוצא עם רעייתי לעצרת האו"ם ולוושינגטון. בעצרת אני אומר את האמת שלנו - אזרחי ישראל, האמת של חיילי צה"ל, של המדינה שלנו", אמר נתניהו טרם המראתו, "אני אוקיע את אותם מנהיגים שבמקום להוקיע את הרוצחים, האנסים, שורפי הילדים, רוצים לתת להם מדינה בלב ארץ ישראל. זה לא יקרה".

"בוושינגטון אפגש בפעם הרביעית עם הנשיא טראמפ, ואדון איתו על ההזדמנויות הגדולות שהניצחונות שלנו הביאו, וגם על הצורך שלנו להשלים את מטרות המלחמה. להחזיר את כל חטופינו, להכריע את החמאס ולהרחיב את מעגל השלום שמזדמן לנו בעקבות הניצחון ההיסטורי ב'עם כלביא' וניצחונות אחרים שהשגנו".

כאמור, במהלך עצרת האו"ם שהתקיימה במהלך החג, מנהיגים משורת מדינות הצהירו כי מכירים במדינה פלסטינית, כגון צרפת, אינדונזיה, בלגיה, לוקסמבורג, מונקו ואנדורה.

במהלך הוועידה באו"ם שבראשה עמדו צרפת וסעודיה, אמר הנשיא עמנואל מקרון כי הכרה זו "היא הדרך להבטיח שפלסטינים הם אנשים שלא אומרים שלום לשום דבר, הם אנשים עם היסטוריה וכבוד - כפי שאמר מחמוד דארוויש", והוסיף כי "ההכרזה לא באה על חשבון ישראל, שתאפשר לה לחיות בשלום".

"יש לשבור את מעגל ההרס והמלחמה, הוא מצוי בהכרה של האחר, בלגיטימציה ובהומניות שלו", ציין - ובזמן דבריו, פורסם בחשבונו ברשת X בעברית: "השלום אפשרי וחייב להתממש עכשיו". שר החוץ הסעודי טען כי הוועידה באו"ם היא הזדמנות לשלום, ותקף את ישראל: "ממשיכה לבצע פשעים בעזה ולבצע הפרות בגדה המערבית ובירושלים".