ישראל הגישה היום (שני) למותב הערעור של בית הדין הפלילי הבין־לאומי (ICC) בקשה לפסילת תובע בית הדין, קרים חאן, מכל מעורבות בתיקים הנוגעים לישראל. בנוסף ישראל ביקשה כי בית הדין יבטל את צווי המעצר שהוציא התובע נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ונגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט.

הבקשה הוגשה בעקבות מידע ופרסומים חמורים שדווחו בחודשים האחרונים נגדו, המעוררים "חשש כבד כי התובע פעל ממניעים אישיים פסולים כדי לקדם טענות שקריות ובלתי מבוססות נגד ישראל. זאת כדי להסיט את תשומת הלב הציבורית מהאשמות חמורות כנגדו בדבר הטרדות מיניות סדרתיות כלפי עובדת הכפופה לו", נכתב בבקשה.

עוד הוסיפו במסגרת הבקשה כי "נדגיש שזיהום ההליך שנגרם עקב מעשיו של התובע עמוק ובלתי ניתן לתיקון. לפיכך, ישראל מבקשת ממותב הערעור של בית הדין לפסול את התובע מכל עיסוק בתיקים הנוגעים לישראל, ולהצהיר כי צווי המעצר שהוציא נגד ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר חסרי תוקף. יובהר כי אין בבקשה האמורה כדי לייתר את טענותיה האחרות של ישראל לעניין חוסר התוקף של הצווים כולל בשל היעדר הסמכות של בית הדין".

כזכור, שתי נשים התלוננו נגד חאן אודות תקיפה מינית שביצע לכאורה נגדן, כאשר בחודש אוגוסט האחרון התלוננה האישה שנייה נגדו, שכן טענה כי הוא הטריד אותה במשך תקופה ארוכה בעת שעבדה כמתמחה עבור עורך הדין הבריטי בתחילת דרכו.

לפי טענתה, הוא התנהג כלפיה בצורה לא הולמת, ניצל את סמכותו עליה וניסה שוב ושוב להפעיל עליה לחץ לפעולה מינית. ידוע כי החוקרים ערכו מספר ראיונות על מנת לבדוק את טענותיה, אשר חוזרות לשנת 2009. "הוא לא היה צריך לעשות את זה". היא אמרה, "הוא היה המעסיק שלי".

בתוך כך, בשבועיים האחרונים דווח בגרדיאן הבריטי כי מדינת קטאר גייסה חברות מודיעין פרטיות שביצעו מבצע חשאי נגד המתלוננת נגד התובע בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חאן. על פי מסמכים שהגיעו לידי הגרדיאן ולאנשים המעורים במבצע, אחת החברות הפרטיות שנשכרו על ידי המדינה, חיפשה את פרטי הדרכון שלה ומידע רגיש נוסף, כולל מידע על ילדיה.