מועצת הביטחון של האו"ם התכנסה לדון בהכרת ישראל בסומלילנד

מועצת הביטחון של האו"ם התכנסה אתמול (שני) לדיון על הכרת ישראל בסומלילנד. שגריר ישראל דני דנון תקף את ההחלטה ואמר: "כך נראה סטנדרט כפול".

מועצת הביטחון של האו"ם התכנסה לדיון בעקבות החלטת ישראל שבוע שעבר להכיר במדינת סומלילנד. הדיון נקבע לבקשת סומליה, המדינה ממנה סומלילנד התנתקה, אשר ביקשה לקיימו כבר החודש, תחת נשיאות סלובניה במועצת הביטחון, ולא בחודש הבא שבו סומליה צפויה לכהן כנשיאה.

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, אמר בעקבות הדיון: "אין כאן שאלה של ביטחון בינלאומי אלא של סטנדרט כפול. כאשר מדינות באו"ם מקדמות הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית, הנושא מתקבל ללא דיון וללא התנגדות". עוד הוסיף דנון: "כאשר ישראל מממשת את סמכויותיה הריבוניות ופועלת בהתאם למשפט הבינלאומי, מועצת הביטחון מתכנסת לדיון דחוף. זו עדות לחד צדדיות ולצביעות של חלק מחברות המועצה".

הדיון מתקיים על רקע ההחלטה על הכרה הדדית וכינון יחסים דיפלומטיים מלאים בין ישראל לסומלילנד, בהתאם להחלטת ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ונשיא סומלילנד, אבדירחמן מוחמד עבדילאהי. ההחלטה כוללת מינוי שגרירים ופתיחת שגרירויות. בנוסף הכריזו בסומלילנד על כוונה להצטרף להסכמי אברהם.

כמו כן, אתמול שודר ב-i24NEWS דיווח ישראלי ראשון מסומלילנד. שליח i24NEWS למדינה, יונתן רווה, הוא העיתונאי הישראלי הראשון שמדווח מהמדינה.