משרד ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הבוקר (רביעי) בעקבות הפסקת האש שהכריז הנשיא טראמפ כי ישראל תומכת בהחלטה להשעות את התקיפות נגד איראן בכפוף לפתיחת המצרים באופן מיידי והפסקת ההתקפות נגד ארצות הברית, ישראל ומדינות האזור. בהודעה, שפורסמה באנגלית, הובהר כי המלחמה מול חיזבאללה בלבנון אינה כלולה בהפסקת האש.

"ישראל תומכת גם במאמציה של ארצות הברית להבטיח שאיראן לא תהווה עוד איום גרעיני, טילים וטרור על אמריקה, ישראל, שכנותיה הערביות של איראן והעולם. ארצות הברית הודיעה לישראל כי היא מחויבת להשיג מטרות אלה, שחולקות ארצות הברית, ישראל ובעלות בריתה האזוריות של ישראל, במשא ומתן הקרוב", נכתב בהודעה.

גורם מדיני בכיר התייחס להפסקת האש עם איראן ומסביר כי היא תואמה בין ארצות הברית וישראל. הגורם אמר כי מדובר במהלך שבו איראן פותחת את מצר הורמוז מבלי לקבל מראש אף אחת מדרישותיה כמו התחייבות להפסקת המלחמה, קבלת פיצויים וביטול הסנקציות הכבדות נגדה.

עוד ציין כי "בכירים בממשל טראמפ הבהירו לישראל שבמהלך המשא ומתן שיתנהל בשבועיים הקרובים, ארצות הברית תעמוד בתוקף על הוצאת האורניום, הפסקת ההעשרה וביטול האיום של הטילים הבליסטיים". הגורם הדגיש כי "אלה יעדים משותפים לישראל ולארצות הברית".

"איראן נסוגה מדרישותיה ונכנעה לדרישה לפתוח את המצרים תחת הכתישה המסיבית של תשתיות המשטר מפרוץ המלחמה וביתר שאת בימים האחרונים", הוסיף.