"מסמך מניפולטיבי": בישראל מגיבים לדו"ח על הרעב בעזה

מומלצים -

כשבוע לאחר פרסום הדו"ח: מנכ"ל משרד החוץ, עדן בר טל, מקיים היום (רביעי) מסיבת עיתונאים - שתתייחס לדו"ח החדש של ארגון IPC, אשר מסווג את מצב הרעב ברצועת עזה כ"מגפה". למעשה, הדו"ח מציב את הרצועה בשלב 5 - הרמה החמורה ביותר בסולם חוסר הביטחון התזונתי החריף.

עדן בר טל כינה את דו"ח ה-IPC "מניפולטיבי". לדבריו, "הדו"ח מבוסס רק על בסיס נתוני ה-IPC ולא על בסיס נתונים אחרים, שיש בבעלותינו. נתוני ה-IPC מבוסס על מידע של חמאס". עוד הוא הוסיף: "מידע לא נכון התווסף לדו"ח - חמאס מדווח על כשישה מקרי מוות ביום. זאת, בעוד שהסטדנרט של ה-IPC להגדרת רעב הוא 188. כלומר, הם הוסיפו בצורה מלאכותית עוד 182 מקרים ליום - כדי להגיע למסקנה המפוברקת של רעב. ה-IPC משמש ככלי של חמאס".

על פי הדו"ח של האו"ם, עד יוני 2026 צפויים 132 אלף ילדים מתחת לגיל חמש לסבול מתת תזונה חריפה, כולל 41,000 בסיכון מוגבר למוות, וכ-55 אלף נשים הרות ומניקות יזדקקו לסיוע תזונתי. הדו"ח מציין גם את מצב מערכת הבריאות, ההיגיינה ותשתיות המים ברצועה.

לכך, בר טל הגיב: "ה-IPC עשו סקר מלא של 15,749 ילדים, אבל זה הביא אותם ל-12.5 אחוזים - לא מספיק כדי להביא אותם לטעון רעב. לכן הם לקחו חצי מהילדים שנדגמו, רק את אלה שהם בחרו. ובאופן מפתיע, האחוזים הפכו לגבוהים יותר - 16 אחוזים".

"אחד מכותבי הדו"ח התבטא בעבר ב-X נגד ישראל, וצייץ מסרים פרו-חמאס ופרו-חות'ים - הדבר מביא לנו אינדיקציה מי הם האנשים מאחורי הדו"ח", הוסיף, "הארגון מעוצב לפי מניעים פוליטיים, שבר את החוקים שלו עצמו והציג ראיות סותרות. המסמך פוברק למטרת תמיכה בחמאס לשם קמפיין הרעב".

מנכ"ל משרד החוץ הוסיף: "אנחנו דורשים מ-IPC לזנוח את הדו"ח ולפרסם (הודעה בדבר טעות). אם לא יעשו זאת - משמע שהם עומדים מאחורי דו"ח מפוברק שעבר מניפולציה ושמשמש כפרופגנדה של ארגון טרור".

כזכור, מיד לאחר הפרסום, בישראל תקפו את הדו"ח, וטענו כי הוא שקרי, כולל ההאשמה שישראל מונעת כניסת סיוע הומניטרי - טענה שהופרכה בעבר. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש מסר כי "הרעב בעזה הוא אסון מעשה ידי אדם" והדגיש את חובותיה של ישראל ככוח כובש.