בצל המתיחות מול איראן: נתניהו ימריא לוושינגטון בשני וייפגש עם טראמפ

לשכת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הודיעה היום (שישי) כי נתניהו ימריא בשני הקרוב לביקור מדיני בוושינגטון, שבמסגרתו ייפגש עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בבית הלבן וכן ישתתף בטקס ההלוויה של הסנאטור לינדזי גרהאם.

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יש לציין כי הפגישה, שתהיה הראשונה בין שני המנהיגים מאז פברואר, מגיעה בצל דיווחים על אפשרות להרחבת המערכה עם איראן והצטרפות של ישראל אליה. נזכיר כי הפעם הקודמת שבה נפגשו השניים הייתה ימים ספורים לפני פתיחת מבצע "שאגת הארי".

כזכור, טראמפ הבהיר הלילה: "החל מרגע זה ואילך ועד להודעה חדשה, כל נזק שייגרם לספינות, למטענים או לכל דבר הקשור אליהם - ישולם מכספים איראניים המצויים בידי ארצות הברית ונמצאים בשליטתה. נזקים אלה עשויים להיות משמעותיים מאוד, אך למרות זאת, זהו הדבר ההוגן והצודק לעשות".