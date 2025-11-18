טראמפ: "ה-F35 שאמכור לסעודיה - יהיו כמו בישראל"

ברקע הדיווחים על מכירת מטוסי ה-F35 לסעודיה על ידי ארצות הברית, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הצהיר הערב (שלישי) כי המטוסים "יהיו כמו אלה שנמכרו לישראל". כתבנו עמיחי שטיין דיווח ב"מהדורה המרכזית" כי מדובר באמירה דרמטית שאמורה להדאיג את הדרג המדיני והביטחוני הישראלי, זאת כיוון שאם תנאי העסקה יהיו כמו של ישראל, היא לא תכלול "מתג השבתה", מה שאומר שלארה"ב לא תהיה יכולת לשלוט על המטוסים שימצאו בערב הסעודית.

טראמפ אמר בסיום פגישתו עם בן סלמאן בבית הלבן כי "אם נמכור את זה, זה יהיה לכאורה באותם תנאים כמו שיש לישראל", ועוד הוסיף: "בישראל מאוד לא אוהבים את הרעיון הזה, אבל אנחנו מדברים איתם". כלומר, הנשיא טראמפ פתוח לאפשרות של עסקת F-35 עם ערב הסעודית מבלי שיהיו על המטוסים הללו איזה שהן מגבלות, מה שעשוי לדרדר מאוד את הצמרת הישראלית. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד