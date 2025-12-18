מכה לטורקיה: ישראל, יוון וקפריסין בוחנות הקמת כוח משותף

בכירים מישראל, יוון וקפריסין דנים באפשרות להקמת כוח צבאי משותף, כך דיווח הערב (חמישי) כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין ב"מהדורה המרכזית". המטרה היא להעביר מסר לנשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן וליצור הרתעה מול פעילותה המדינית של טורקיה במזרח הים התיכון.

מקורות המעורים בפרטים מסרו ל-i24NEWS שהיוזמה הביטחונית נמצאת בשלבי בחינה ותכנון ראשוניים, ונועדה לחזק את שיתוף הפעולה הצבאי-אסטרטגי בין שלוש המדינות על רקע המתיחות הגוברת באזור. עם זאת, הכוח לא יהיה קבוע אלא כזה שיוכל להתפרס במהירות במצבי משבר בים, באוויר וביבשה. בשבוע הבא יגיעו לישראל ראש ממשלת יוון ונשיא קפריסין לפסגה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וידונו בין היתר בנושא הזה.

צפו בדיווח המלא - בראש העמוד