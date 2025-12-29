פרויקט מיוחד: הסכם הסיוע הביטחוני בין ישראל לארה"ב בסכנה?

ברקע פגישת נתניהו-טראמפ, שודר אמש (שני) במהדורה המרכזית, פרויקט מיוחד של כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין על המשך התמיכה האמריקנית בישראל, המשמעות עבור ביטחוננו והחששות שמע היא עומדת בפני סכנה.

למעשה, מאז הקמתה ישראל נהנית מסיוע ביטחוני בהיקף מיליארדי דולרים מארצות הברית, ידידתה הקרובה ביותר. כעת, על רקע קולות בקרב נבחרי ציבור רפובליקנים הקוראים להפסקת הסיוע, דנות וושינגטון וירושלים בחידוש ההסכם הביטחוני.

כזכור, לפני כחודש פורסם ב-i24NEWS כי נשקלת הפחתה הדרגתית בהיקף הסיוע הצבאי מארצות הברית. הסיוע השנתי עומד כעת על 3.8 מיליארד דולר, וכמעט כולו מופנה לרכישות מתעשיית הנשק האמריקנית.

שינוי התפיסה של נתניהו הוא גם לקח של ישראל מהמלחמה בעזה והתלות באמריקנים, כפי שהתבטאה באמברגו הנשק של ממשל ביידן. עם זאת, ישנו גם אלמנט פוליטי-מדיני: קריצה לנשיא טראמפ ולזרמים גדלים והולכים במפלגה הרפובליקנית שקוראים לצמצום הסיוע הצבאי לישראל. גורם מעורה בדברים אמר כי מדובר בצעד דרמטי, כזה שמאוד מדאיג את המערכת הפוליטית.

