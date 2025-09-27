גורם מדיני בכיר: ישראל תציג את 5 הנק' שאושרו בקבינט – אין סתירה מול תכנית טראמפ

בסביבת נתניהו מתעקשים כי אין שינוי בטון שמגיע מהבית הלבן. לפי גורם מדיני בכיר, ישראל עומדת על חמש הנקודות שלה לסיום המלחמה - כך דיווחנו הערב (שבת) במגזין השבת עם מיכל רבינוביץ'. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להציג את הנקודות שעליהן החליט הקבינט במהלך הפגישה שלו עם הנשיא טראמפ בבית הלבן.

הפגישה צפויה להתקיים ביום שני הקרוב. בישראל מדגישים כי אין התנגשות בין חמש הנקודות לתוכנית 21 הסעיפים של הנשיא האמריקני. בנוסף, על אף ההצהרות של טראמפ השבוע כי לא יאפשר לישראל להחיל ריבונות ב"גדה המערבית", נתניהו צפוי בכל זאת להעלות את הנושא בפגישה בין השניים בוושינגטון.

כאמור, ברשת CNN דווח אמש כי התוכנית לסיום המלחמה בעזה כוללת 21 סעיפים. לפי הפרטים שפורסמו, כל החטופים ישוחררו מהשבי תוך 48 שעות מרגע יישום ההסכם בתמורה לנסיגה הדרגתית של צה"ל מעזה - שלא תוקצב בזמן. בנוסף, בהצעה נכתב כי פלסטינים לא ייעקרו מבתיהם. טראמפ אמר מוקדם יותר היום כי "חמאס מודע לדיונים על כך וישראל עודכנה בכל הרמות - כולל נתניהו".