אינדונזיה נערכת לשלוח כ-8,000 חיילים ל"שמירת השלום" בעזה

צבא אינדונזיה נערך לאפשרות של שליחת כוח שמירת שלום לרצועת עזה, ומכין לשם כך סד"כ של עד 8,000 חיילים. המהלך, שדווח היום (שלישי) ברשת "בלומברג", משקף את האסטרטגיה של הנשיא פרבוסו סוביאנטו להפוך את אינדונזיה, המדינה בעלת האוכלוסייה המוסלמית הגדולה בעולם, לגורם בעל השפעה גדולה ופעילה יותר בסוגיות של ביטחון ודיפלומטיה עולמית.

רמטכ"ל הצבא, מרולי סימנג'ונטק, אמר כי התוכנית נותרה זמנית, כאשר מספר החיילים ותזמון הפריסה תלויים בתיאום נוסף בשרשרת הפיקוד הצבאית. בנוסף ועל פי ההצהרה הרשמית הובהר כי כל פריסה תתמקד ביחידות ההנדסה והרפואה.

ההכנות הצבאיות מגיעות על רקע הדיונים הבינלאומיים הממושכים על "היום שאחרי" המלחמה בעזה והצורך בכוח רב-לאומי שיאבטח את השטח ויבטיח יציבות.

סוביאנטו, שהדגיש לא פעם את מחויבותו לעניין הפלסטיני, רואה בשליחת הכוחות הזדמנות למצב את מדינתו כמתווכת לגיטימית וככוח מייצב, תוך הגדלת המשקל הדיפלומטי של אינדונזיה מול המערב ומדינות המזרח התיכון.

אם המהלך ייצא לפועל, מדובר יהיה באחת המשימות השאפתניות ביותר של צבא אינדונזיה מחוץ לגבולות המדינה.

גורמים רשמיים בג'קרטה הבהירו כי המוכנות קיימת, אך המימוש הסופי של התוכנית תלוי בהסכמות רחבות במסגרת האו"ם ובתיאום עם הצדדים הישירים לסכסוך.