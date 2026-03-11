פחות מחודש אחרי 7 באוקטובר ראש ממשלת ספרד סאנצ׳ס טען שמספר ההרוגים הפלסטינים הוא “בלתי נסבל לחלוטין”. חמאס אז פרסם הודעה שבה הודה לסאנצ׳ס על עמדתו “הברורה והאמיצה”. כמה חודשים לאחר מכן סאנצ׳ס הודיע כי ספרד מכירה רשמית במדינה פלסטינית.

בספטמבר שנה שעברה סאנצ׳ס הכריז על תשעה צעדים לעצירת “רצח העם” בעזה, כולל אימוץ של צו מלכותי להטלת אמברגו נשק על ישראל. בתגובה, שר החוץ סער כינה את ממשלת ספרד אנטישמית וטען כי מדובר בניסיון ברור של ממשלת סאנצ׳ס המושחתת להסיט את תשומת הלב משערוריות שחיתות חמורות.

ישראל גם הודיעה שתמנע כניסה של שתי שרות ספרדיות, ספרד בתגובה אסרו על סמוטריץ' ובן גביר להכנס לשטחן. ואז גם הוחזרה השגרירה למדריד.

כעת השגרירה אנה סלומון פוטרה מתפקידה בתור שגרירת ספרד בישראל, ולמעשה ללא נציגות בארץ ספרדה הורידה את היחסים הלכה למעשה, ואינה מיוצגת על ידי שגריר בישראל.