סקר i24NEWS: מחצית מהישראלים סבורים שבנט ישתף פעולה עם הערביות

שאלת עתידו הפוליטי של נפתלי בנט ממשיכה להעסיק את המערכת הפוליטית, ונראה כי הצהרותיו האחרונות נתקלות בחוסר אמון מצד הציבור, כך עולה מסקר שפורסם הערב (חמישי) בתוכנית "7 דניאל רוט-אבנרי" בערוץ i24NEWS.

על פי סקר שנערך על ידי "דיירקט פולס" עבור i24NEWS, למרות התבטאותו של בנט השבוע לפיה לא יישען יותר על מפלגות ערביות, מחצית מכלל המדגם (50%) סבורים כי הוא ישתף איתן פעולה בסופו של דבר. רק 18% מאמינים כי בנט יבחר לשתף פעולה עם הליכוד ונתניהו, בעוד 32% השיבו כי אינם יודעים. בקרב מצביעי הקואליציה, חוסר האמון בולט במיוחד: 67% משוכנעים כי בנט יחבור שוב למפלגות הערביות.

מתקשים להאמין לטראמפ

במישור המדיני, הסקר בחן את מידת האמון של הישראלים בנשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנושא האיראני. למרות היחסים הקרובים בעבר, נראה כי הציבור הישראלי מגלה ספקנות רבה: רוב המשיבים (62%) הצהירו כי אינם סומכים (52% "לא כל כך", 10% "בכלל לא") על ארה"ב והנשיא טראמפ שיקחו בחשבון את צורכי הביטחון של ישראל במסגרת המשא ומתן עם טהראן. רק 35% מהמשיבים ציינו כי הם סומכים על הממשל האמריקני בנושא זה, כאשר בקרב מצביעי האופוזיציה הנתון צונח ל-23% בלבד.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריכים 4-5 בפברואר 2026, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 508 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.