ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, הגיע היום (רביעי) למשכן הכנסת במסגרת ביקורו הרשמי בישראל לראשונה מזה תשע שנים. מודי הגיע למשכן בלוויית ראש הממשלה בנימין נתניהו, והתקבל במשכן על ידי יו"ר הכנסת אמיר אוחנה.

עם כניסתו לאולם התקבל מודי במליאה במחיאות כפיים מכלל הנוכחים, בהם גם חברי האופוזיציה, שאיימו כי לא יגיעו למליאה במחאה על החרמתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית על ידי יו"ר הכנסת. עם זאת, מפלגות האופוזיציה הודיעו כי לא יחרימו את נאומו של מודי כדי שלא להביא למשבר דיפלומטי, ובחרו להחרים רק את נאומיהם של נתניהו ואוחנה. עם זאת, במפלגת "כחול לבן" הודיעו כי לא יחרימו את נאומו של נתניהו. עם תחילת נאומו של אוחנה, חברי האופוזיציה אכן מימשו את איומם ונטשו את אולם המליאה, ואת מקומם תפסו חברי כנסת לשעבר שהוזמנו מראש על ידי אוחנה.

בנאומו אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אנחנו מעמיקים את הברית שלנו, שתי המדינות נמצאות בשיא כוחן - ישראל חזקה מאי פעם והודו חזקה מאי פעם. הודו תומכת בישראל וישראל תומכת בהודו גם במקרים ידועים וגם במקרים פחות ידועים. ישראל ניצבה ומתייצבת בחזית אל מול האסלאם הקיצוני, וגם הודו ידעה פיגועי טרור שגבו את חייהם של חפים מפשע".

נתניהו התייחס בנאומו לשותפות האסטרטגית בין ישראל והודו במרחב הכלכלי: "אנו יוצרים צירי פעולה חדשניים בכלכלה, במסחר, בסייבר ובחלל. אנחנו מפתחים יחד מסדרון ימי ויבשתי שיחבר את הודו דרך חצי האי ערב לנמל חיפה ומכאן לים התיכון ולאירופה".

מיד אחרי נתניהו נכנסו למליאה שאר חברי האופוזיציה, ועלה לנאום יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, שהתייחס לבחירה להחרים את נאומיהם של נתניהו ואוחנה: "מה שקרה כאן היום אינו קשור אליך. המדינה כולה בישראל מעריכה את המנהיגות שלך, את החברות שלך, שהיית לצידנו בזמנים קשים. תודה שהגעת לכאן". כזכור, שגרירות הודו ידעה על הצעד של האופוזיציה קודם לכן, ואף יידעה מראש את מודי על התכנון של חברי האופוזיציה.

אחרי לפיד, ראש ממשלת הודו עלה לנאום. בדבריו התייחס מודי לביקורו הראשון בישראל בשנת 2017, וציין כי היה ראש הממשלה ההודי הראשון לבקר בישראל. לאחר מכן דיבר מודי על התייצבותה של הודו לצד ישראל וגינה את מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר: "הודו עומדת עם ישראל, אף סיבה לא יכולה להצדיק רצח של אזרחים. יש לנו מדיניות של אפס סובלנות לטרור. מלחמה בטרור דורשת פעולה עולמית, כי הטרור נמצא בכל העולם". כמו כן אמר מודי כי הודו תומכת בהפסקת האש ברצועת עזה.

בסיום נאומו, אמר מודי בעברית "עם ישראל חי". לאחר מכן העניק יו"ר הכנסת לראש ממשלת הודו את עיטור הכנסת "כהוקרה על הובלתו האישית לחיזוק הקשרים בין ישראל להודו, מנהיגותו מבטאת חברות עמוקה וארוכת טווח". בכך מודי הוא האדם הראשון שמקבל את עיטור הכנסת.