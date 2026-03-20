סערה התעוררה ברשתות החברתיות אמש (חמישי) בעקבות דברים שאמר ראש הממשלה בנימין נתניהו במסיבת עיתונאים, אשר נתפסו כזלזול בדמותו של ישו. המהומה החלה לאחר שנתניהו נשאל שאלה על ידי הכתב המדיני של i24NEWS גיא עזריאל, ובתשובתו שילב התייחסות שעוררה ביקורת חריפה על פגיעה ברגשות הנוצרים בעולם.

נתניהו פרסם הבוקר הבהרה לדבריו: "עוד חדשות מזויפות על גישתי כלפי נוצרים, המוגנים ומשגשגים בישראל". אבהיר: לא השמצתי את ישו המשיח במסיבת העיתונאים שלי הערב. להיפך, ציטטתי את ההיסטוריון האמריקאי הגדול וויל דוראנט".

"דוראנט, מעריץ נלהב של ישו, קבע כי מוסר כשלעצמו אינו מספיק כדי להבטיח הישרדות. ציוויליזציה נעלה מבחינה מוסרית עדיין עלולה ליפול לידי אויב אכזרי אם אין לה את הכוח להגן על עצמה.לא הייתה כוונה לפגוע", מסר נתניהו.

הסערה פרצה לאחר מסיבת העיתונאים כאשר פורסם קטע ובו נשמע נתניהו עונה לשאלתו של כתבנו המדיני על תקיפת מתקני הגז באיראן ועל יציבות המשטר. בתשובתו, נתניהו דיבר על הצורך בעוצמה צבאית לצד מוסר, וציטט את דוראנט: "ישו אינו עדיף על ג’ינגיס חאן, משום שאם אתה חזק מספיק, חסר רחמים מספיק ועוצמתי מספיק, הרוע יגבר על הטוב".